Tesla відпочиває: названо найбільші автомобільні компанії світу у 2021 році

Названо автомобільні компанії, які найбільше продали автомобілів у I кварталі 2021 року

На початку 2021 року за ринковою капіталізацією Tesla обійшла всі інші автомобільні компанії світу. Але це трапилось зовсім не тому, що Ілон Маск почав виробляти рекордну кількість автомобілів. Просто ціна акцій американського виробника електромобілів стрімко зросла.

Але якщо дивитися за реальними виробничими показниками, Tesla далеко позаду своїх конкурентів. Так, наприклад, в першому кварталі 2021 року компанія продала близько 185 тисяч електромобілів. Це приблизно в 12,5 разів менше, ніж Toyota. За перші три місяці року японці продали на світовому ринку 2,3 мільйона автомобілів. До цієї цифри також входять показники преміального підрозділу компанії – Lexus.

На другій сходинці рейтингу найбільших «автопродавців» за результатами кварталу опинилася група Volkswagen зі всіма своїми брендами – Skoda, Audi, Porsche, Seat, Bentley, Bugatti і Lamborghini. Разом в складі німецької групи ці компанії продали 2 мільйона автомобілів.

Третє місце належить альянсу Renault-Nissan, який також контролює Mitsubishi та «АвтоВАЗ». На їх рахунку 1,8 мільйона автомобілів.

На четвертій сходинці Stellantis. Це новий гравець на світовому ринку. Компанію створили дві інші групи – французька PSA та міжнародний концерн Fiat-Chrysler. В результаті в новому альянсі опинилася ціла купа брендів: Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Lancia, Alfa Romeo, Maserati та деякі інші менш відомі виробники.

Квартальний результат Stellantis – 1,8 мільйона автомобілів.

П’яте місце – за корейцями. На рахунку концерну Hyundai-Kia – 1,7 мільйона автомобілів.

Далі йдуть американські компанії:

шосте місце – General Motors (1,5 млн авто), яка володіє такими марками, як Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac;

сьоме місце – Ford, враховуючи показники бренду Mustang, продав мільйон автомобілів.

Honda та її преміальний підрозділ Akura зайняли восьме місце.

Дев’ята сходинка у німецького Daimler, який випускає автомобілі під марками Mercedes, Smart. Результат першого кварталу – 620 тисяч автомобілів.

Замикає «десятку» з показником 587 тисяч автомобілів концерн BMW, до складу якого також входять Mini та Rolls-Royce.