«Вбивча» фарба: експерти назвали кольори, які знецінюють автомобіль

Німецький сервіс з продажу вживаних автомобілів розказав, як колір впливає на вартість вживаних машин

Деякі кольори суттєво впливають на вартість автомобіля на вторинному ринку. Про це свідчить дослідження mobile.de – найпопулярнішого в Європі сервісу з продажу вживаних машин.

Німці встановили: в середньому на вторинному ринку втрачають в ціні автомобілі:

фіолетового кольору – 27,2%;

сріблястого – 25%;

золотистого – 23,1%;

жовтого – 13,3%;

червоного – 11,5%;

синього - 9,8%;

сірого – 9,7%;

чорного – 9,5%;

білого – 5,9%;

помаранчевого – 5,4%;

зеленого - 1,3%.

Тобто, як видно, деякі кольори можуть відчутно здешевлювати машину. В основному це стосується нетипових кольорів.

У mobile.de відзначають, що одні й ті ж автомобілі з більш яскравим забарвленням набагато рідше проглядаються в оголошеннях ніж машини з нейтральними кольорами на кшталт сірого або чорного.

Разом з тим дослідники підкреслюють, що не варто все узагальнювати. Велике значення має клас автомобіля. Так, червоний може бути відмінним вибором для Ferrari, але коли мова йде про бізнес-седани, як Volkswagen Passat або BMW 5-Series, таке забарвлення недоречне, оскільки викличе у власника великий головний біль під час продажу.

Експерти констатують: власнику, який розраховує в майбутньому добре збути свою залізну «конячку», необхідно пам'ятати, що колір повинен відповідати сегменту автомобіля або деяким середнім значенням. Також краще уникати модних кольорів. Вони можуть бути популярні сьогодні, але вже завтра втратити актуальність.

Раніше аналогічне дослідження провели американці з iSeeCars. В цілому, у них вийшли схожі висновки, хоча деякі відмінності все ж є.