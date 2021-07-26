Голова Верховної Ради підписав закони про електромобілі. Що зміниться

Найпотужніша зарядна станція для електромобілів в Україні, що розташована у дилерському центрі Porsche під Києвом

Дмитро Разумков підписав закони, які передбачають стимулювання розвитку галузі електричного транспорту

Голова парламенту Дмитро Разумков підписав закони, які передбачають стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні. Тепер нововведення має ще затвердити президент.

Мова йде про два закони, які народні депутати проголосували в середні липня 2021 року:

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні» (№3476)

«Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні» (№3477).

Що передбачають прийняті законопроєкти:

до 31 грудня 2025 року – звільнення від ПДВ електротягачів, електрокарів, електровантажівок та нових тягачів, легкових авто, вантажівок, що працюють на природному газі або біогазі;

до 31 грудня 2030 року – звільнення від мита та ПДВ комплектуючих для виробництва електротранспорту та транспорту, що працює на газі;

до 31 грудня 2035 року – звільнення від податку на прибуток підприємств, які займаються виключно виробництвом електродвигунів, батарей і зарядних пристроїв, електротранспорту, а також транспорту, що працює на газі.

«Зараз наша держава на 60% залежна від імпорту бензину, на 80% – від імпорту пропан-бутану (LPG) і на 90% – від імпорту дизелю. Натомість ми самі добуваємо 70 % спожитого в Україні метану, і маємо більше 500 млрд. куб. м. підтверджених запасів природного газу. Стимулюючи виробництво і використання транспорту на газі, ми посилюємо енергетичну незалежність і безпеку України», - написав на своїй сторінці в Facebook народний депутат України Роберт Горват.

Також нардеп підкреслив, що світовий ринок виробництва електромобілів та їх комплектуючих стрімко росте. Лише за останні 2 роки обсяг вкладених та анонсованих інвестицій в будівництво електротранспорту сягнув майже 180 мільярдів доларів.

«Україна може і повинна стати частиною цього нового великого ринку», - вважає Горват.