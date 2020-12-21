У мережі показали, як електромобіль Tesla відмовився заряджатися на морозі

Гелевий електроліт батареї Tesla Model 3 може замерзнути

Житель Канади оприлюднив у YouTube відео зі своїми невдалими спробами зарядити електричний седан Tesla Model 3 при температурі -28.

На момент першої спроби заряд електромобіля становив всього 11%. Власник підключив автомобіль до фірмового терміналу, але нічого не сталося. Потужність заряду склала 0 кВт/год.

Друга спроба так само не принесла результату. Рівень заряду продовжував падати і до того моменту склав 10%.

Чоловік вирішив спробувати щастя на іншому терміналі змінного струму, який знаходився в 10 кілометрах від Supercharger. Коли він дістався до місця, заряд акумулятора впав до 2%. Він нарешті зміг зарядити свій електрокар, правда, на це знадобилося набагато більше часу.

Як виявилося, перша зарядна станція була повністю справна. Причина крилася в батареї Model 3: гелевий електроліт, що знаходиться в акумуляторах, замерз. В результаті десятикілометрової поїздки на сусідню зарядну станцію батарея електроседану трохи нагрілася і почала приймати заряд.

До слова, китайці поставили рекорд з покупок Tesla.