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    У мережі показали, як електромобіль Tesla відмовився заряджатися на морозі

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    Чоловік намагався зарядити свою Tesla при температурі -28 <div></div> - У мережі показали, як електромобіль Tesla відмовився заряджатися на морозі
    Чоловік намагався зарядити свою Tesla при температурі -28
    Скріншот з відео

    Гелевий електроліт батареї Tesla Model 3 може замерзнути

    Житель Канади оприлюднив у YouTube відео зі своїми невдалими спробами зарядити електричний седан Tesla Model 3 при температурі -28.

    На момент першої спроби заряд електромобіля становив всього 11%. Власник підключив автомобіль до фірмового терміналу, але нічого не сталося. Потужність заряду склала 0 кВт/год.

    Друга спроба так само не принесла результату. Рівень заряду продовжував падати і до того моменту склав 10%.

    Чоловік вирішив спробувати щастя на іншому терміналі змінного струму, який знаходився в 10 кілометрах від Supercharger. Коли він дістався до місця, заряд акумулятора впав до 2%. Він нарешті зміг зарядити свій електрокар, правда, на це знадобилося набагато більше часу.

    Як виявилося, перша зарядна станція була повністю справна. Причина крилася в батареї Model 3: гелевий електроліт, що знаходиться в акумуляторах, замерз. В результаті десятикілометрової поїздки на сусідню зарядну станцію батарея електроседану трохи нагрілася і почала приймати заряд.

    До слова, китайці поставили рекорд з покупок Tesla.

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    Теги: Канада Електромобілі автомобіль Tesla
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