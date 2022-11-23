Mazda планує інвестувати у виробництво електромобілів

Компанія підвищила цільовий показник продажів електромобілів (EV) до 40% від загального світового обсягу до 2030 року

Японський автовиробник Mazda Motor Corp представив план витрат в розмірі $10,6 млрд на електрифікацію своїх автомобілів. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що компанія також підвищила цільовий показник продажів електромобілів (EV) до 40% від загального світового обсягу до 2030 року, на тлі того, що автовиробники у всьому світі витрачають мільярди доларів на нарощування виробництва акумуляторів та електромобілів в умовах посилення екологічних норм.

У виданні зауважили, що інвестиційний план Mazda слідує за аналогічними оголошеннями в цьому році японських конкурентів, таких як Toyota і Honda, які були розкритиковані захисниками навколишнього середовища і «зеленими» інвесторами-активістами за повільну електрифікацію.

«Ми будемо сприяти повноцінному запуску акумуляторних електромобілів і розглянемо можливість інвестування у виробництво акумуляторів. За нашими оцінками, частка електромобілів Mazda в світових продажах зросте до діапазону від 25% до 40% станом на 2030 рік», – йдеться в заяві Mazda.

У компанії пояснили, що інвестиції у розмірі 1,5 трильйона єн (10,6 млрд доларів США) будуть здійснені разом з партнерами і будуть спрямовані на дослідження і розробки. Автовиробник заявив, що домовився про співпрацю з сімома компаніями, включаючи виробника електричних компонентів Rohm Co для спільної розробки і виробництва електричних приводів.

Генеральний директор Mazda Акіра Марумото також повідомив журналістам, що компанія досягла угоди про постачання з виробником акумуляторів Envision AESC для своїх електромобілів, вироблених в Японії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українець продає у Швейцарії унікальний рожевий Mercedes.