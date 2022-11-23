Головна Техно Авто
search button user button menu button

Mazda планує інвестувати у виробництво електромобілів

Альона Боженко
glavcom.ua
Mazda планує інвестувати у виробництво електромобілів
Mazda планує інвестувати у виробництво електромобілів
фото ілюстративне

Компанія підвищила цільовий показник продажів електромобілів (EV) до 40% від загального світового обсягу до 2030 року

Японський автовиробник Mazda Motor Corp представив план витрат в розмірі $10,6 млрд на електрифікацію своїх автомобілів. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що компанія також підвищила цільовий показник продажів електромобілів (EV) до 40% від загального світового обсягу до 2030 року, на тлі того, що автовиробники у всьому світі витрачають мільярди доларів на нарощування виробництва акумуляторів та електромобілів в умовах посилення екологічних норм.

У виданні зауважили, що інвестиційний план Mazda слідує за аналогічними оголошеннями в цьому році японських конкурентів, таких як Toyota і Honda, які були розкритиковані захисниками навколишнього середовища і «зеленими» інвесторами-активістами за повільну електрифікацію.

«Ми будемо сприяти повноцінному запуску акумуляторних електромобілів і розглянемо можливість інвестування у виробництво акумуляторів. За нашими оцінками, частка електромобілів Mazda в світових продажах зросте до діапазону від 25% до 40% станом на 2030 рік», – йдеться в заяві Mazda.

У компанії пояснили, що інвестиції у розмірі 1,5 трильйона єн (10,6 млрд доларів США) будуть здійснені разом з партнерами і будуть спрямовані на дослідження і розробки. Автовиробник заявив, що домовився про співпрацю з сімома компаніями, включаючи виробника електричних компонентів Rohm Co для спільної розробки і виробництва електричних приводів.

Генеральний директор Mazda Акіра Марумото також повідомив журналістам, що компанія досягла угоди про постачання з виробником акумуляторів Envision AESC для своїх електромобілів, вироблених в Японії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українець продає у Швейцарії унікальний рожевий Mercedes.

Читайте також: В Україні введено покарання за порушення у використанні автономерів
Теги: інвестиції Mazda

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Tesla заявили, що їм поки що не було відомо про будь-які гарантійні претензії
Tesla відкликає понад мільйон автомобілів: названа причина
23 вересня, 16:37
Операційна діяльність московського офісу ТОВ «Тойота Мотор» буде оптимізована та реструктурована
Toyota офіційно припинила виробництво автомобілів в Росії
23 вересня, 17:53
Люксембург передає Україні декілька броньованих автомобілів Humvee
Люксембург оголосив про надання Україні бронеавтомобілів
21 листопада, 15:46

Авто

Mazda планує інвестувати у виробництво електромобілів
Mazda планує інвестувати у виробництво електромобілів
Спрощення автоперевезень: Європарламент схвалив угоду з Україною
Спрощення автоперевезень: Європарламент схвалив угоду з Україною
Суд визнав винним пішохода, який зіткнувся з електросамокатом
Суд визнав винним пішохода, який зіткнувся з електросамокатом
В Україні введено покарання за порушення у використанні автономерів
В Україні введено покарання за порушення у використанні автономерів
Верховна Рада готує новий штраф для пішоходів: подробиці
Верховна Рада готує новий штраф для пішоходів: подробиці
Volkswagen планує продати завод у РФ 
Volkswagen планує продати завод у РФ 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Війна затягується. Де лежить наш ключ до перемоги
81K
Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС. Аналітики ISW розкрили мету Росії
56K
Скандал на Хмельниччині: священники Московського патріархату накинулися на бійців ЗСУ (відео)
40K
Міноборони Франції застерігає, що взимку РФ може змінити тактику
34K
Офіційно: СБУ проводить обшуки в Києво-Печерській лаврі (фото)
32K
Путін образився. Кремль просить не порівнювати диктатора із Хрущовим

Новини

Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
Вчора, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
Вчора, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Вчора, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту