Toyota офіційно припинила виробництво автомобілів в Росії

Компанія пропонує співробітникам підтримку, включаючи допомогу у подальшому працевлаштуванні

Японський автоконцерн Toyota припиняє виробництво на заводі ТОВ «Тойота Мотор» у Санкт-Петербурзі. Про це йдеться в заяві компанії.

Компанія зупинила виробництво в Санкт-Петербурзі 4 березня через серйозні порушення в логістичних ланцюжках поставок ключових матеріалів та деталей.

При цьому компанія зберігала повний штат співробітників та забезпечувала готовність підприємства відновити виробництво у будь-який момент. «Проте через шість місяців ми не змогли виробити підхід, який дозволив би нам повернутися до повноцінної діяльності, і не бачимо можливості для відновлення виробництва в найближчому майбутньому», – сказано в заяві.

При цьому операційна діяльність московського офісу ТОВ «Тойота Мотор» буде оптимізована та реструктурована з фокусом на підтримку дилерської мережі для продовження обслуговування клієнтів Toyota та Lexus в РФ.

Компанія пропонує співробітникам підтримку, включаючи допомогу у подальшому працевлаштуванні, навчанні та підвищені виплати.

Зазначимо, що на майданчику в Петербурзі випускалися моделі Camry та RAV4. Потужності було розраховано на випуск 100 тис. автомобілів на рік.

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