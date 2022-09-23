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Toyota офіційно припинила виробництво автомобілів в Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Toyota офіційно припинила виробництво автомобілів в Росії
Операційна діяльність московського офісу ТОВ «Тойота Мотор» буде оптимізована та реструктурована
фото з відкритих джерел

Компанія пропонує співробітникам підтримку, включаючи допомогу у подальшому працевлаштуванні

Японський автоконцерн Toyota припиняє виробництво на заводі ТОВ «Тойота Мотор» у Санкт-Петербурзі. Про це йдеться в заяві компанії.

Компанія зупинила виробництво в Санкт-Петербурзі 4 березня через серйозні порушення в логістичних ланцюжках поставок ключових матеріалів та деталей.

При цьому компанія зберігала повний штат співробітників та забезпечувала готовність підприємства відновити виробництво у будь-який момент. «Проте через шість місяців ми не змогли виробити підхід, який дозволив би нам повернутися до повноцінної діяльності, і не бачимо можливості для відновлення виробництва в найближчому майбутньому», – сказано в заяві.

При цьому операційна діяльність московського офісу ТОВ «Тойота Мотор» буде оптимізована та реструктурована з фокусом на підтримку дилерської мережі для продовження обслуговування клієнтів Toyota та Lexus в РФ.

Компанія пропонує співробітникам підтримку, включаючи допомогу у подальшому працевлаштуванні, навчанні та підвищені виплати.

Зазначимо, що на майданчику в Петербурзі випускалися моделі Camry та RAV4. Потужності було розраховано на випуск 100 тис. автомобілів на рік.

Нагадаємо, компанія Adidas не заплатила 10 млрд рублів податків і залишила Росію. Також американська компанія Dell Technologies 27 серпня заявила, що припинила всі операції в Росії після закриття офісів на початку місяця, поповнивши список західних компаній, які залишили РФ на тлі повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Dell була ключовим постачальником серверів у Росії.

Раніше повідомлялося, що данська компанія Maersk, що спеціалізується на морських вантажних перевезеннях та обслуговуванні портових терміналів, продає свою частку в російському бізнесі та йде з Росії.

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