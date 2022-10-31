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В Україні введено покарання за порушення у використанні автономерів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Україні введено покарання за порушення у використанні автономерів
Встановлено відповідальність за порушення правил використання номерних знаків водіями
фото з відкритих джерел

Санкції за порушення передбачають накладення штрафу до 5100 грн

Кодекс про адмінпорушення доповнено статтею 121-3 «Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів» та внесено зміни внесені до Закону «Про дорожній рух». Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

Стаття складається із трьох частин, які встановлюють відповідальність за порушення правил використання номерних знаків водіями транспортних засобів.

За частиною першою статті 121-3 КУпАП водіїв транспортних засобів будуть притягувати до відповідальності за керування або експлуатацію автомобіля:

  • без номерного знака;
  • з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам;
  • з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці;
  • перевернутим чи неосвітленим номерним знаком;
  • закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);
  • з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;
  • забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів;
  • умисні дії, спрямовані на приховування номерного знака.

Санкція за порушення частини першої цієї статті передбачає накладення штрафу в розмірі 1190 грн.

Частиною другою статті 121-3 КУпАП передбачається запровадження адміністративної відповідальності за керування або експлуатацію транспортного засобу із незаконно встановленими номерними знаками Збройних Сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації або дипломатичних представництв, консульств та інших міжнародних організацій, які користуються повним та частковим імунітетом

Санкція за порушення частини другої цієї статті передбачає накладення штрафу в розмірі 2550 грн.

Частина третя статті 121-3 КУпАП передбачає відповідальність за повторність незаконного використання номерних знаків державних органів та дипломатичних установ протягом року.

Санкція за порушення частини третьої даної статті передбачає накладення штрафу в розмірі 5100 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців.

«Водночас втрачають чинність положення щодо порушень, пов’язаних із використанням номерних знаків, які містились у частині шостій статті 121 КУпАП», – зазначив Білошицький.

Нагадаємо, у травні на українських дорогах запрацювали камери автоматичної фіксації порушень ПДР.

Теги: автомобіль авто закон водій штраф

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