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Tesla відкликає понад мільйон автомобілів: названа причина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Tesla відкликає понад мільйон автомобілів: названа причина
У Tesla заявили, що їм поки що не було відомо про будь-які гарантійні претензії
Фото: ixbt.online

Автомобілі не відповідають вимогам безпеки щодо склопідйомників

Через проблему зі скло підйомниками, компанія Tesla, яка належить Ілону Маску, відкликає близько 1,1 млн автомобілів у США. Про це повідомляє Reuters.

Tesla повідомила Національному управлінню безпеки дорожнього руху США про оновлення ПО системи автоматичного регулювання вікон бездротовою мережею. Водночас відкликання стосуватиметься саме Model 3 2017-2022 років, Model Y 2020-2021 років, а також Model S і Model X 2021-2022 років.

В Національному управлінні безпеки дорожнього руху США заявили, що автомобілі не відповідають вимогам безпеки щодо склопідйомників, оскільки вікно зачиняється без належної автоматичної системи реверсу.

Тим часом у Tesla заявили, що їм поки що не було відомо про будь-які гарантійні претензії, аварії, травми чи смерті, які пов’язані з виявленою проблемою.

«Термінологія застаріла та неточна. Це крихітне бездротове оновлення програмного забезпечення. Наскільки нам відомо, ніхто не постраждав», – висловився Ілон Маск.

Як раніше повідомлялося, компанія Tesla і підрозділ комунального підприємства PG&E запустили проєкт віртуальної електростанції у Каліфорнії. Прагнуть запобігти масовим вимкненням електроенергії при під час надзвичайних ситуацій. Раніше Ілон Маск озвучив дату появи Tesla, яка повністю обходиться без водія.

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Теги: Tesla авто Ілон Маск

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