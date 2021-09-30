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    В Україні змінюються правила дорожнього руху. Що треба знати водіям

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    На дорогах з'явиться спеціальна розмітка для велосипедів - В Україні змінюються правила дорожнього руху. Що треба знати водіям
    На дорогах з'явиться спеціальна розмітка для велосипедів
    Фото: Glavcom.ua

    Уряд затвердив зміни до правил дорожнього руху. Вони набувають чинності у листопаді 2021 року

    Кабінет міністрів України затвердив постанову про внесення змін до правил дорожнього руху. Про це повідомляє сайт UBR.

    Автор документа – міністр інфраструктури Олександр Кубраков – вважає, що це допоможе привести положення ПДР у відповідність з національними стандартами.

    Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги і проїзду.

    Також тепер велосипедисти зможуть їхати через проїжджу частину тільки в спеціально відведених місцях, а якщо такі відсутні, то повинні дотримуватися правил дорожнього руху. На регульованих ділянках вони повинні слідувати сигналам регулювальника або світлофора.

    Крім того, передбачено знаки, що попереджають про:

    • початок і кінець зони габаритно-вагового контролю;
    • наявність зарядних станцій для електромобілів;
    • позначення місця, де авто можуть евакуювати без відома власника.

    Замість позначення «Пост ДАІ» використовуватимуть «Дорожня станція патрульної поліції».

    Раніше вертикальна розмітка могла бути чорно-білого та жовтого кольорів. Тепер же передбачаються ще жовто-червоні і червоно-білі кольори.

    Зміни у правилах дорожнього руху набудуть чинності з 1 листопада 2021 року.

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    Теги: ПДР
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    В Україні змінюються правила дорожнього руху. Що треба знати водіям