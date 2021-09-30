В Україні змінюються правила дорожнього руху. Що треба знати водіям

На дорогах з'явиться спеціальна розмітка для велосипедів

Уряд затвердив зміни до правил дорожнього руху. Вони набувають чинності у листопаді 2021 року

Кабінет міністрів України затвердив постанову про внесення змін до правил дорожнього руху. Про це повідомляє сайт UBR.

Автор документа – міністр інфраструктури Олександр Кубраков – вважає, що це допоможе привести положення ПДР у відповідність з національними стандартами.

Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги і проїзду.

Також тепер велосипедисти зможуть їхати через проїжджу частину тільки в спеціально відведених місцях, а якщо такі відсутні, то повинні дотримуватися правил дорожнього руху. На регульованих ділянках вони повинні слідувати сигналам регулювальника або світлофора.

Крім того, передбачено знаки, що попереджають про:

початок і кінець зони габаритно-вагового контролю;

наявність зарядних станцій для електромобілів;

позначення місця, де авто можуть евакуювати без відома власника.

Замість позначення «Пост ДАІ» використовуватимуть «Дорожня станція патрульної поліції».

Раніше вертикальна розмітка могла бути чорно-білого та жовтого кольорів. Тепер же передбачаються ще жовто-червоні і червоно-білі кольори.

Зміни у правилах дорожнього руху набудуть чинності з 1 листопада 2021 року.