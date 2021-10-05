Обов’язковий техогляд повертається: що треба знати водіям

Все, що треба знати про обов'язковий техогляд в Україні

В Україні повертається обов’язковий технічний огляд автомобілів. «Главком» підготував відповіді на головні питання, які стосуються нововведення

В Україні повертають обов’язковий технічний огляд автомобілів. Про це розмови йдуть вже не перший рік. Тож, дехто міг подумати, що насправді це лише балачки. Але техогляд дійсно повернуть. Коли це станеться – це лише питання часу. Причому найближчого. Тож, про справність автомобіля треба подбати вже сьогодні.

Щоб прояснити ситуацію навколо повернення техогляду, «Главком» вирішив підготувати відповіді на головні питання, які, скоріш за все, виникають у більшості українських водіїв.

Коли повернеться обов’язковий техогляд?

Точної дати немає. Але повернутися обов’язковий технічний огляд має не пізніше вересня 2022 року. Тобто, в українських водіїв лишилося менше року «вільного» життя.

Зараз розробкою проєкту закону про техогляд активно займається Міністерство інфраструктури. Не все йде гладко. Але час у міністерства ще є. Та й коли законопроєкт буде готовий для подання у Верховну Раду прийняти його можуть дуже швидко.

Тож, сумніватися у тому, що в Україні вже протягом року запровадять обов’язковий техогляд, немає причин.

Чому вирішили повернути техогляд?

За великим рахунком, повернення обов’язкового техогляду не залежить від України. Влада країни взяла на себе зобов’язання контролювати технічний стан транспорту, коли підписала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

У одному з додатків до угоди йдеться про виконання директиви «про перевірки з придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів».

Відповідно до документу, для особистих легкових автомобілів положення директиви мають бути впроваджені протягом п’яти років після набрання чинності угоди з ЄС, яка вступила у силу 1 вересня 20017 року. А це означає, що Україна зобов’язана запровадити обов’язковий техогляд для особистого транспорту до 1 вересня 2022 року.

Хто його має проходити?

Обов’язковий технічний огляд зобов’язані будуть проходити власники легкових та вантажних автомобілів, а також власники причепів.

Про мотоцикли, скутери чи електричний транспорт в угоді інформації немає.

Хто буде проводити техогляд?

Раніше технічний огляд автомобілів проводили державні установи. Але зараз, очевидно, від цієї схеми відмовляться. По-перше, це великий ризик повернутися до корупційних схем.

По-друге, у наш час приватних автомобілів занадто багато. І державні сервісні станції просто не зможуть надати послуги всім.

Тож, скоріш за все, буде запроваджено європейський досвід, де обов’язковий технічний огляд проводять приватні СТО, які мають відповідне обладнання та сертифікат.

Майже немає сумнівів у тому, що всі процедури технічного огляду будуть зніматися на відео, щоб унеможливити корупційні схеми.

Як часто потрібно буде проходити техогляд?

Скоріш за все, технічний огляд треба буде проходити через чотири роки після першої реєстрації нового автомобіля, а потім кожні два роки.

Наприклад, один із законопроєктів передбачає черговість для авто залежно від року випуску. Транспортні засоби, зареєстровані у непарному році, мають пройти техогляд у 2023 році, а зареєстровані у парному або з останньою цифрою «нуль» – у 2024 році.

Які автомобілі можуть не пройти технічний огляд?

До категорії автомобілів, які не пройдуть технічний огляд, перш за все, відносяться автомобілі на іноземній реєстрації, або, так звані «євробляхи».

Як розмитнити «євробляху» за пільговими ставками, дивіться за цим посиланням.

Не пройдуть огляд і автомобілі, які не відповідають параметрам, заявленим виробникам. Це стосується, наприклад, дизельних автомобілів з видаленим каталізатором.

Також у зоні ризику – биті авто. Чи пройдуть вони техогляд – залежить від якості ремонту.

Автомобілі, у яких є наскрізні пошкодження корозією, теж не пройдуть техогляд. Власникам вантажних мікроавтобусів, перероблених під пасажирські, доведеться залишити такий транспорт на стоянці.

Вимоги до технічного стану автомобіля містяться у постанові Кабміну (додаток 5).

Чи треба буде платити за обов’язковий техогляд?

Інформації про те, що обов’язковий техогляд буде платним, немає.

Пропозиції, брати гроші за техогляд, немає у жодному проєкті закону. Проте, встановити певний тариф можуть на рівні Кабміну. Тож стверджувати, що обов’язковий техогляд буде безкоштовним, зараз зарано.

Що буде, якщо не пройти техогляд?

За непроходження техогляду зараз передбачений штраф 1,7 тис. грн. За повторне порушення – позбавлення водійського посвідчення.

За які порушення правил дорожнього руху передбачені найбільші штрафи – дивіться за цим посиланням.