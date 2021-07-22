Німці анонсували електромобіль з рекордним запасом ходу. Коли чекати в Україні?

Mercedes-Benz готує електромобіль, який зможе проїжджати на одному заряді 1200 кілометрів. Це рекордний показник для сучасних електрокарів

Німецька Mercedes-Benz опублікувала зображення нового електромобіля – Vision EQXX. Це найбільш далекобійний електромобіль у світі. На одному заряді він зможе проїжджати близько 1200 кілометрів (за циклом WLTP).

Для порівняння, нещодавно презентований електричний лімузин Mercedes EQS, має запас ходу 770 кілометрів. Інша новинка – Tesla Model S Plaid – може проїжджати на одному заряді 628 кілометрів.

Дебют Mercedes Vision EQXX може відбутися вже у липні 2021 року. Але серійна версія електрокара, скоріш за все, з’явиться лише за декілька років. При цьому є всі підстави стверджувати, що новинка майже одразу має з’явитися і в Україні. Адже до цього всі електричні моделі, представлені Mercedes, було анонсовано й українським офісом Mercedes.

На цей момент на українському ринку дебютувало, або має дебютувати найближчим часом три електричні кросовери – Mercedes EQA, EQB, EQC, та електричний лімузин EQS.

Mercedes Vision EQXX

На знімку видно світлодіодну смугу, що з'єднує передню оптику, «роздуті» колісні арки і два вентиляційних отвори на капоті. Інші подробиці про електрокар поки не розголошуються. Відомо лише, що він створювався у співпраці з Mercedes AMG High Performance Powertrains, яка розробляє силові установки для «Формули-1».

В основу Vision EQXX може лягти електрична архітектура, яку концепт розділить з EQS. Батарея буде працювати під напругою 800 вольт і підтримувати зарядку потужністю 250 кіловат. Це непоганий показник, але він все ж таки не найкращий серед сучасних електромобілів.

Наприклад, Porsche Taycan підтримує зарядку потужністю 270 кіловат. Ще одна новинка – електричний кросовер Hyundai Ioniq 5 взагалі можна заряджати від станції потужністю 350 кіловат. До речі, обидва електрокари офіційно представлені в Україні.

У найближчому майбутньому Mercedes також переведе на електрику одну із своїх легендарних моделей. Детально про це «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.