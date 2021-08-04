Tesla створила бюджетний електромобіль. Коли чекати в Україні?

Компанія Tesla завершила роботу над концептом бюджетного електричного хетчбека, який найближчими роками має з’явитися в Європі

Tesla завершила роботу над концептом бюджетного електромобіля. Про це у своєму Twitter повідомив Ray4Tesla, відомий інсайдер, який знається на внутрішній «кухні» американської компанії.

Звісно, що у цьому випадку поняття «бюджетний» досить відносне. Скоріш за все, мова йде про електромобіль, який коштуватиме $25 тисяч. Так, це недешево, але для Tesla це дійсно низька ціна. Тим більш, якщо врахувати стартову вартість Model S – $90 тисяч. І це цінник в США. В Україні цей автомобіль коштує ще дорожче.

За даними ЗМІ, серійна версія електромобіля має з’явитися вже до кінця 2021 року. За попередніми даними, він отримає назву Tesla Model 2 та буде випускатися у кузові хетчбек.

Початок серійного виробництва теж не займе багато часу, адже новинка – не є унікальною моделлю. Умовно кажучи, це спрощена версія Model 3. Тож, поставити її на конвеєр буде неважко.

Коли Tesla Model 2 з’явиться в Україні? Цілком можливо, що це станеться вже наступного року. Це за умови, що модель вже до кінця 2021-го піде у серійне виробництво.

Зрозуміло, що в Україні немає офіційного представництво Tesla. Але це ніколи не заважило «сірим» дилерам привозити всі новинки компанії досить швидко. Щоправда, цінник буде вищим ніж в Європі чи США.