  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Tesla створила бюджетний електромобіль. Коли чекати в Україні?

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Який вигляд може мати бюджетна модель Tesla - Tesla створила бюджетний електромобіль. Коли чекати в Україні?

    Який вигляд може мати бюджетна модель Tesla

    Ескіз: EVinside

    Компанія Tesla завершила роботу над концептом бюджетного електричного хетчбека, який найближчими роками має з’явитися в Європі

    Tesla завершила роботу над концептом бюджетного електромобіля. Про це у своєму Twitter повідомив Ray4Tesla, відомий інсайдер, який знається на внутрішній «кухні» американської компанії.

    Звісно, що у цьому випадку поняття «бюджетний» досить відносне. Скоріш за все, мова йде про електромобіль, який коштуватиме $25 тисяч. Так, це недешево, але для Tesla це дійсно низька ціна. Тим більш, якщо врахувати стартову вартість Model S – $90 тисяч. І це цінник в США. В Україні цей автомобіль коштує ще дорожче.

    За даними ЗМІ, серійна версія електромобіля має з’явитися вже до кінця 2021 року. За попередніми даними, він отримає назву Tesla Model 2 та буде випускатися у кузові хетчбек.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Tesla створила бюджетний електромобіль. Коли чекати в Україні?
    Tesla створила бюджетний електромобіль. Коли чекати в Україні?

    Початок серійного виробництва теж не займе багато часу, адже новинка – не є унікальною моделлю. Умовно кажучи, це спрощена версія Model 3. Тож, поставити її на конвеєр буде неважко.

    Коли Tesla Model 2 з’явиться в Україні? Цілком можливо, що це станеться вже наступного року. Це за умови, що модель вже до кінця 2021-го піде у серійне виробництво.

    Зрозуміло, що в Україні немає офіційного представництво Tesla. Але це ніколи не заважило «сірим» дилерам привозити всі новинки компанії досить швидко. Щоправда, цінник буде вищим ніж в Європі чи США.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Теги: Електромобілі Tesla
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Tesla створила бюджетний електромобіль. Коли чекати в Україні?