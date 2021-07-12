Анонсований в Україні електрокар названо найкращим автомобілем 2021 року

Британське видання Auto Express назвало автомобілем року електричний кросовер Hyundai Ioniq 5, продажі якого нещодавно стартували в Україні.

Впливове британське видання Auto Express підбило підсумки свого щорічного конкурсу New Car Awards. У 2021 році найкращим автомобілем року визнано Hyundai Ioniq 5 – електричний кросовер, продажі якого нещодавно стартували в Україні.

Це та сама модель, яку «Главком.Техно» неодноразово називав одним із найкращих електромобілів сучасності.

В Україні Ioniq 5 пропонують на вибір з однією з двох батарей: на 58 або 73 кіловат-годин. Повний привід разом із топовою батареєю генерують розгінну динаміку від 0 до 100 кілометрів на годину за 5,2 секунди.

Але найцікавіше те, що кросовер підтримує зарядку потужністю 350 кіловат. Тоді як для найновішої версії Tesla Model S – Plaid – максимальний показник – 250 кіловат.

Завдяки потужній зарядці до 80% Hyundai Ioniq 5 можна зарядити менш ніж за 20 хвилин. Щоправда, в Україні таких потужних станцій не знайдеш. Найпотужніша, яка видає понад 300 кіловат, розташована під Києвом у дилерському центрі Porsche. Але вона єдина на всю країну. Реальніше знайти зарядку на 50 кіловат.

На одному заряді Ioniq 5 із максимальною батареєю проїжджає майже 500 кілометрів (за циклом WLTP). Це один із найкращих показників для електромобілів. Наприклад, електричний Peugeot 2008, який теж цього року дебютує в Україні, може проїжджати на одному заряді близько 330 кілометрів.

Салон Ioniq 5 порівнюють із «житловим простором». Завдяки новій платформі інженерам вдалося відмовитися від центрального тунелю, збільшити відстань між рядами сидінь і запропонувати безпрецедентні для сегмента можливості трансформації салону.

Консоль між передніми сидіннями зсувається поздовжньо на 140 міліметрів для зручності розміщення пасажирів.

У передніх крісел є висувні подушки для ніг. Також вони можуть повністю нахилятися назад, забезпечуючи водієві і пасажиру «відчуття невагомості».

Концепція передньої панелі з об'єднаними під одним склом 12,3-дюймовими екранами приладової панелі і мультимедійної систему схожа на «мерседесівський» комплекс MBUX. Механізм вибору їздових режимів через перемикач під кремом також нагадує про Mercedes-Benz.

На Ioniq 5 дебютувала проекційна система Head-Up Display з функцією доповненої реальності.

Електричне регулювання крісел, набір USB-роз'ємів і розеток входять у стандартне оснащення. Камери замість дзеркал – опція, яка буде представлена не на всіх ринках. Наприклад, в Україні ця інноваційна технологія поки що доступна не буде.

Задніх пасажирів також не обділили увагою. На другому ряді сидінь дуже просторо не тільки через довгу колісну базу, але і завдяки тонким спинкам передніх крісел. Є окрема зона клімату й індивідуальні повітроводи.

За потреби крісла другого ряду можна рухати поздовжньо або складати: спинки утворюють рівну підлогу.

Hyundai підкреслює, що в обробці салону Ioniq 5 застосовано екологічно чисті, приємні на дотик матеріали. Крісла можуть бути покриті спеціальною тканиною, виготовленою з перероблених пластикових пляшок, «екологічною» шкірою або пряжею на рослинній основі.