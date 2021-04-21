- Названо найкращі автомобілі в світі у 2021 році

Експерти назвали переможців конкурсу «Всесвітній автомобіль року – 2021»

Експерти зі всього світу визначалися з моделлю, яка заслуговує на звання кращого авто року. Мова йде про престижний конкурс «Всесвітній автомобіль року». Міжнародне журі, до складу якого входить 93 судді з 28 країн, визначилося з переможцем у 2021 році.

Цього року на звання кращого претендувала повністю електрична Honda e. Її вже можна купити в Європі, а ось до України вона ще не дісталася. І не факт, що найближчим часом взагалі доїде.

Інший претендент – Toyota Yaris, яка тепер оснащується виключно гібридною силовою установкою. В Україні продажі нового «Яріса» стартували цього року. І це, мабуть, найбільш технологічний міський автомобіль в середній ціновій категорії. Принаймні, так було до появи у місцевих дилерів Peugeot 208.

Але перемога дісталася Volkswagen ID.4 – це перший електричний кросовер німецького бренду. Його продажі стартували лише цього року. Коли він з’явиться в Україні, взагалі невідомо. Можна лише сказати, що навряд чи це станеться у 2021-му.

До речі, про те, які електромобілі дебютують в Україні найближчим часом, «Главком.Техно» розповідав у добірці за цим посиланням.

Визначилось журі і з переможцями в окремих категоріях. В цілому список кращих моделей 2021 року за версією конкурсу «Всесвітній автомобіль року» виглядає наступним чином.

Volkswagen ID.4 – абсолютний переможець

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 пропонують в двох модифікаціях:

з одним мотором і заднім приводом;

з двома моторами – по одному на кожній осі.

ID.4 з заднім приводом має на вибір один з трьох двигунів потужністю:

148 кінських сил і 220 Нм крутного моменту;

175 кінських сил і 310 Нм;

204 кінські сили і 310 Нм.

Базові мотори живляться від акумулятора ємністю 55 кіловат-годин, що забезпечує запас ходу до 360 кілометрів. Двигун потужністю 204 сили оснащується батареєю на 77 кіловат-годин, яка дозволить проїжджати на одній зарядці до 520 кілометрів.

Повнопривідна версія отримає кращу батарею і два електромотора, сумарна віддача яких складе 306 сил. За допомогою експрес-зарядки акумулятор ID.4 можна поповнити на 320 кілометрів за 30 хвилин, а повна зарядка займе 7,5 години.

Mercedes-Benz S-Class – преміальний автомобіль року

Mercedes-Benz S-Class

У салоні нового Mercedes-Benz S-Class встановлено 12,3-дюймова цифрова приладова панель з тривимірним відображенням інформації і вертикальний планшет мультимедійної системи MBUX другого покоління. Вона розуміє голосові команди, стежить за поглядом, жестами і положенням водія. Наприклад, для відкриття панорамної даху досить буде змахнути рукою. А при русі назад електроніка помітить поворот голови і автоматично опустить сонцезахисну шторку на задньому склі.

В оснащення седана входить:

проекційний дисплей з доповненою реальністю;

4D-аудіосистема Burmester з 30 динаміками;

фронтальна подушка безпеки для задніх пасажирів;

гідропневматичне підвіска E-Active Body Control;

«розумні» сидіння другого ряду з подушками підголівників що підігріваються;

світлодіодні фари, які можуть проектувати на дорогу різну інформацію і символи;

система, що дозволяє дистанційно припаркувати машину, без водія в салоні.

Honda e – міський автомобіль року

Honda e

Honda e – мабуть, найцікавіший електромобіль зору дизайну. Але, нажаль, японці не поспішають анонсувати його в Україні.

В Європі Honda пропонує на вибір один з двох електромоторів: потужністю 136 і 154 кінських сил. Батарея ємністю 35,5 кіловат-години забезпечує електрокару пробіг без підзарядки близько 220 кілометрів.

За допомогою швидкісної станції акумулятор можна наповнити до 80% за 30 хвилин.

Porsche 911 Turbo – спортивний автомобіль року

Porsche 911 Turbo

Turbo-версія Porsche 911 комплектується мотором об'ємом 3,75 літра, віддача якого становить 580 кінських сил і 750 Нм крутного моменту. Двигун поєднується з 8-ступінчастою «роботом» з двома зчепленнями і повним приводом з муфтою на передній осі.

З такою силовою установкою 911 Turbo розганяється з місця до 100 кілометрів на годину за 2,8 секунди.

Land Rover Defender – найкращий дизайн року

Porsche 911 Turbo

Нове покоління довгоочікуваного Land Rover Defender з’явилося у продажу у 2020 році. Автомобіль не просто змінив генерацію. Він позбувся рамної конструкції і нерозрізних мостів. А також отримав величезну кількість нового обладнання.

Наприклад, новий «Деф» отримав режим «брід». Після його активації в машині автоматично включиться рециркуляція повітря в салоні, реакції на акселератор пом'якшується, кузов підніметься в верхнє положення, а на екрані мультимедіа з'являються дані з глибиною броду.

Максимальна глибина, яку Defender може долати безбоязно, – 900 міліметрів.

Головна ж фішка Defender полягає в тому, що він вміє змінювати висоту кліренсу. А за результатами тестів на безпеку набрав п’ять зірок.