Новий електромобіль Volkswagen провалив «лосиний» тест (відео)

Електричний кросовер Volkswagen ID.4 не пройшов популярний тест на керованість

«Лосиний» тест немає нічого спільного з українськими «лосями», які порушують правила паркування. В світі так називають випробування на керованість. А з рогатою твариною він пов’язаний лише умовно: експерти перевіряють, чи зможе автомобіль оминути на дорозі лося, або іншу несподівану перешкоду.

Цього разу на тест до експертів потрапив перший електричний кросовер Volkswagen – ID.4. І результат виявився невтішним. Відео від каналу km77.com демонструє, що водієві ID4 навряд чи вдасться оминути лося чи будь-яку іншу перепону, що раптово виникла на дорозі.

Експерти відзначають, що навіть система стабілізації ESC не допомогла Volkswagen ID4 показати відмінний результат та виконати потрібний маневр на заданій швидкості.

Найкраща спроба ID4 була зафіксована на швидкості 73 кілометри на годину, що на 4 км/год нижче за мінімально необхідну швидкість. Це ставить німецький електричний кросовер в один ряд із популярними в Україні Logan та Sandero, які теж нещодавно не пройшли випробування «на лося».

Джерело: 24 канал