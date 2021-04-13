Популярні в Україні автомобілі провалили тест на безпеку

Дві моделі, які входять до «десятки» найпопулярніших автомобілів в Україні, отримали лише дві зірки за результатами краш-тестів Euro NCAP

Два автомобілі, які є бестселерами в Україні, провалили європейський тест на безпеку. Logan та Sandero нового покоління, які на українському ринку продаються під брендом Renault, за результатами краш-тестів Euro NCAP отримали лише по дві зірочки з п’яти можливих. Це один з найгірших результатів серед сучасних автомобілів.

Експерти з безпеки заявили, що аварійне гальмування у Sandero Stepway і Logan – примітивні. Автомобілі нездатні відстежувати пересування пішоходів і велосипедистів, і розпізнають виключно машини.

Logan i Sandero отримали дві зірки за безпеку

Крім того, в бюджетних моделях відсутня функція утримання транспортного засобу в смузі, що негативно позначиться при різких маневрах на дорозі.

У той же час позитивної оцінки фахівців удостоївся помічник гальмування в аварійних ситуаціях. За словами експертів, електронний асистент водія міг би підвищити загальний рейтинг автомобілів до чотирьох зірок, проте через відсутність інших систем безпеки автомобілі не дотягли до позитивної оцінки.

В Україні Renault Logan та Sandero входять до топ-10 найпопулярніших автомобілів. Logan є найбільш продаваним седаном в країні. А Sandero – найпопулярніший хетчбек.

Цікаво те, що на момент публікації новини інформацію про тести Sandero Stepway та Logan прибрали з сайту Euro NCAP. Причини поки що невідомі.