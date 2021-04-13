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    Популярні в Україні автомобілі провалили тест на безпеку

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    Dacia Sandero Stepway (в Україні продається під брендом Renault) - Популярні в Україні автомобілі провалили тест на безпеку
    Dacia Sandero Stepway (в Україні продається під брендом Renault)
    Фото з відкритих джерел

    Дві моделі, які входять до «десятки» найпопулярніших автомобілів в Україні, отримали лише дві зірки за результатами краш-тестів Euro NCAP

    Два автомобілі, які є бестселерами в Україні, провалили європейський тест на безпеку. Logan та Sandero нового покоління, які на українському ринку продаються під брендом Renault, за результатами краш-тестів Euro NCAP отримали лише по дві зірочки з п’яти можливих. Це один з найгірших результатів серед сучасних автомобілів.

    Експерти з безпеки заявили, що аварійне гальмування у Sandero Stepway і Logan – примітивні. Автомобілі нездатні відстежувати пересування пішоходів і велосипедистів, і розпізнають виключно машини.

    Logan i Sandero отримали дві зірки за безпеку
    Logan i Sandero отримали дві зірки за безпеку

    Крім того, в бюджетних моделях відсутня функція утримання транспортного засобу в смузі, що негативно позначиться при різких маневрах на дорозі.

    У той же час позитивної оцінки фахівців удостоївся помічник гальмування в аварійних ситуаціях. За словами експертів, електронний асистент водія міг би підвищити загальний рейтинг автомобілів до чотирьох зірок, проте через відсутність інших систем безпеки автомобілі не дотягли до позитивної оцінки.

    В Україні Renault Logan та Sandero входять до топ-10 найпопулярніших автомобілів. Logan є найбільш продаваним седаном в країні. А Sandero – найпопулярніший хетчбек.

    Цікаво те, що на момент публікації новини інформацію про тести Sandero Stepway та Logan прибрали з сайту Euro NCAP. Причини поки що невідомі.

    Теги: Renault Sandero Renault Logan
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