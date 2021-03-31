- Тест-драйв електричного Porsche Taycan: назад у майбутнє

Taycan став першим серійним електромобілем Porsche. Але «електрична» історія компанії почалася задовго до його появи

Сподобалося:

Підтримка потужної зарядки – від 5% до 80% менш ніж за півгодини;

Відмінна керованість, незважаючи на велику вагу;

Унікальна силова установка, яка не втрачає потужність після швидкого прискорення.

Не сподобалося:

Через купеподібний кузов недостатньо місця на другому ряду сидінь;

Багажник міг би бути більш практичним, якщо б це був ліфтбек;

Хотілося б мати запас ходу, як у Tesla Model S.

В 1898 році Фердинанд Порше створив свій перший автомобіль Porsche P1, який оснащувався електричним мотором. Тобто, історія німецького бренду пов’язана з електромобілями вже більш ніж 100 років – задовго до появи Tesla.

А Taycan, можна сказати, став поверненням назад до майбутнього, яке могло початися ще у позаминулому столітті. Але історія склалася так, що електромобілі отримали другий шанс лише зараз.

До речі, «петролхедам» теж не варто хвилюватися. Є всі причини стверджувати, що Porsche не планує повністю відмовлятися від двигунів внутрішнього згоряння. Зараз компанія спільно з не менш відомою Siemens розробляє екологічно чисте пальне для ДВЗ.

Чому саме Taycan

За останні декілька років ми встигли побачити багато цікавих електромобілів – Mercedes EQC, Audi e-tron, BMW iX. І все це були кросовери, що логічно, адже це найпопулярніший сегмент автомобілів в світі.

То чому ж Porsche вирішила почати саме зі спортивного седану? Хоча, здавалося б, треба було починати, наприклад, з електричної версії Cayenne або Macan – кросоверів, які сьогодні «роблять касу» компанії.

Але в Porsche пішли іншим шляхом. Напевно, боси компанії таким чином вирішили показати спортивне коріння славетної марки. Та й не виключено, що німці хотіли поставити на місце Ілона Маска та його Tesla Model S, у якої, за великим рахунком, до появи Taycan не було справжніх конкурентів.

Чи вдалося це «Тайкану»? Ну, він вже побив декілька рекордів Tesla. Наприклад, німецький електрокар виявився швидшим за Model S на Нюрбургринзі та у гонці «Гарматне ядро». Остання – це неофіційне змагання, учасники якого мають щонайшвидше проїхати через всі Сполучені Штати.

Тож в тому, що саме Taycan став електричним первенцем Porsche, певний сенс все ж таки є. Просто у даному випадку не треба виходити лише з точки зору комерційної доцільності. Зрозуміло, що зовсім скоро в лінійці компанії з’являться і електричні кросовери, які, без сумніву, будуть більш затребуваними на масовому ринку.

До того ж Porsche вже презентувала крос-версію Taycan – Cross Turismo, який, до речі, у 2021 році серед інших електричних новинок з’явиться в українських дилерів. Власне, новинка вже доступна для замовлення на офіційному сайті українського представництва Porsche. Taycan Cross Turismo має більш місткий багажник та краще пристосований до бездоріжжя.

Автономність та динаміка

Porsche Taycan

На тесті у «Главком.Техно» опинився Porsche Taycan у модифікації 4S. Це не базова версія, але й не топова. За циклом WLTP – загальноєвропейським стандартом тестування автомобілів – на одній зарядці такий електромобіль може проїжджати приблизно 400 кілометрів. І тут цілком справедливо буде знову згадати Tesla Model S, якій батареї вистачає більш ніж на 600 кілометрів. Виграє «Тесла» і за таким показником, як час прискорення до 100 кілометрів на годину.

Близько 400 кілометрів Porsche Taycan може проїхати на одній зарядці

Звісно, що у Porsche Taycan є більш потужна версія – Turbo S. Але навіть вона поступається новій Model S в модифікації Plaid.

Проте є один нюанс, на який, як правило, не звертають увагу: витривалість. Після кожного прискорення Tesla Model S «втомлюється» і суттєво втрачає у потужності. У «Тайкана» цієї проблеми немає. Він раз за разом здатен демонструвати стабільний результат. І це робить даний електромобіль унікальним.

Характеристики Porsche Taycan 4S

Силова установка Потужність, к.с. 530 Крутний момент, Нм 640 Динаміка Розгін до 100 км/г, с. 4 Максимальна швидкість, км/г 250 Батарея Ємність, кВт*г 79.2 Час швидкої зарядки (від 5% до 80%), хв 22.5 Запас ходу, км 407

Потужність Taycan 4S – 530 кінських сил. Під час прискорення такої потужної електричної машини очікувано «вдавлює» в спинку крісла, і це вражає. Посадка низька і зручна, кермо гостре, що цілком типово для Porsche. Але, з іншого боку, доводиться постійно себе стримувати: не встигаєш натиснути на акселератор – і ти вже перевищив швидкість.

В місті відчуваєш себе, як гончак, якого заперли в однокімнатній квартирі.

Окрім динаміки на спортивну природу цього автомобіля вказує підвіска. Вона вміє автоматично зменшувати 128-міліметровий дорожній просвіт на швидкості віще 180 кілометрів на годину. А на ходу до 30 кілометрів за годину можна вручну підняти кузов на 20 міліметрів.

Зарядний порт Porsche Taycan

Ще одна унікальна фішка Porsche Taycan, про яку треба пам’ятати, коли порівнюєш його з іншими електромобілями, – це його «зарядні» можливості. Він підтримує зарядку потужністю до 270 кіловат, яка здатна наповнити батарею з 5% до 80% менш ніж за півгодини.

З 5% до 80% батарею Porsche Taycan можна зарядити менш ніж за півгодини

Щоправда, в Україні ви навряд чи знайдете такі потужні станції. У кращому випадку вам доведеться мати справу з зарядками на 50 кіловат, які дозволять «заповнити» той самий відсоток акумулятора приблизно за півтори години.

Інтер’єр

Taycan – це найбільш технологічний автомобіль в лінійці Porsche. Це розумієш відразу, як відкриваєш водійські дверцята. Нас зустрічає цифрова приладова панель та два тачскріни на центральній консолі.

Фізичних кнопок мінімум. Поклацати можна хіба що перемикачі поворотів, «аварійку» та джойстик, який виконує функцію куліси «коробки». Ну, і ще для кінестетиків є клавіші на кермі.

Все інше треба налаштовувати через тачскріни. Чи зручно це? Все залежить від вашого досвіду. Мені довелося звикати. А ось для дитини, яка звикла до iPad, салон «Тайкана» - це просто рай.

Найпотужніша версія Porsche Taycan – Turbo S – розганяється до 100 км/г менш ніж за 3 секунди

Що стосується якості матеріалів, думаю, було б якось дивно окремо нахвалювати компанію. Це Porsche. І якість салону тут відповідна.

Знов таки, може виникнути питання: чи кращий салон «Тайкана» за Tesla Model S? Тут, звісно, відповідь залежить від смаку та особистих вимог. Нагадаємо лише, що один з найбагатших людей у світі Білл Гейтс обрав саме Porsche Taycan. Бізнесмен сказав, що це його перший електромобіль, і він «дуже-дуже крутий».

Мультимедійний комплекс

Мультимедійне оснащення Porsche Taycan правильно називати саме комплексом. Бо в електромобілі встановлена ціла купе екранів.

Для водія головний екран – це 17-дюймова приладова панель, яка імітує звичайні аналогові циферблати. Вона має відмінну графіку – картинка чітка, як вдень, так і вночі. З обох боків розташовані сенсорні кнопки. Тут можна перемикати фари головного світла та, наприклад, відключити курсову стійкість.

По центру передньої панелі розташовано тачскрін, на який можна виводити, наприклад, навігацію, чи дані з телефону. Єдина, що дещо засмучує – всі пентаграми одного кольору. І їх важко розрізнити під час руху. Але, мабуть, з часом звикаєш до їх розташування і вже про це не думаєш.

Всі функції, які стосуються обігріву, знаходяться не третьому сенсорному екрані. Його розмістили на центральній консолі. Ще один екран – для задніх пасажирів. Він відображає налаштування кліматичної системи.

Також окремий екран може мати передній пасажир.

Практичність

Чи можна Porsche Taycan назвати електромобілем на кожен день? Мабуть, так, якщо мова йде про поїздки на роботу. Але за умови, що у вас достатньо місця на парковці, адже це вам не Renault ZOE. В довжину він приблизно п’ять метрів. Завширшки – два. Тобто, за габаритами «Тайкан» майже такий самий, як Porsche Cayenne. За великим рахунком, за розмірами електромобіль поступається кросоверу лише у висоті.

При цьому не можна сказати, що у Taycan є повноцінний другий ряд сидінь. Тут, звісно, помістяться двоє дорослих невеликого зросту. Та навіть дитяче крісло можна встановити. Але якщо попереду всядуться водій та пасажир зростом більше 185 міліметрів, то позаду місця для ніг не залишиться.

На задньому ряду Porsche Taycan без проблем розміщується дитяче автокрісло

Багажник теж відносно невеликий – близько 400 літрів. І частину цього простору займає зарядний пристрій. Дитячий візок для прогулянок сюди ще влізе. А ось повноцінна коляска, мабуть, вже ні.

Ще одна проблема полягає у тому, що з конструктивної точки зору Taycan – це класичний седан з відповідною кришкою багажника. Якщо б це був ліфтбек, думаю, було б набагато зручніше. Ситуацію дещо рятує додатковий багажник на 80 літрів, який розташовано спереду під капотом.

Як на мене, з точки зору практичності, Taycan все ж таки програє Tesla Model S. Але ж, знов таки, не треба забувати: якщо потрібен більш практичний електромобіль, є Taycan Cross Turismo. На мій смак, він виглядає не так елегантно, як «класичний» Taycan. Але Cross-версія може бути сімейним автомобілем, на якому зручно подорожувати. В нього більше простору на другому ряду та більший багажник, який зручніше завантажувати.

Віталій Єрмаков, для «Главкома»