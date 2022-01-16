Поляки показали мобільну кухню для автомобілів (відео)

Польська компанія презентувала мобільну кухню, яку можна встановити на фаркоп автомобіля

Польська Camportable показала мобільну кухню – Camortable Kitchen. Це практично повноцінна кухня, укладена в компактний бокс. Усередині є газова плита та раковина із 10-літровим баком для води.

Кріпиться кухня на фаркоп. Це рішення стане у нагоді для тих, хто не збирається купувати автобудинок, і дозволить зберегти простір у багажнику.

Каркас боксу виготовлений з фанери, а обшивка – алюмінієва. Міні-кухня досягає 120 сантиметрів завширшки, 64 сантиметри заввишки і 60 сантиметрів завглибшки. А вага варіюється від 38 до 48 кілограмів залежно від наповненості резервуара.

Усередині помістили газову плиту з двома конфорками, раковину зі змішувачем та холодильник – 14-літровий Dometic, який навіть може прогрівати внутрішню частину для підтримки заданої температури, якщо температура повітря за бортом опускається нижче за нуль.

Бак для води поділений на резервуари для чистої та відпрацьованої води, окремий бак призначений для газу.

Camortable Kitchen обладнана шафками (два з них знімні). Від бруду їх захищає герметична кришка.

Поки що кухня не продається: поляки щойно закінчили проектування кінцевого продукту. У комплект увійде кріплення, а ось про додаткову світлотехніку, можливо, доведеться подбати покупцю.