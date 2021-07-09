Презентовано найдешевший електричний BMW. Що відомо про новинку

Німецька компанія презентувала свою найдешевшу електричну модель – скутер BMW CE 04

BMW представила свою найдешевшу електричну модель – міський скутер CE 04. Новинка коштує близько 12 тисяч євро. Представники заявили, що відтепер всі нові моделі BMW Motorrad для міста будуть виключно електричними.

BMW CE 04 оснащується електричним двигуном потужністю 42 кінські сили. Мотор забезпечує розгін з 0 до 50 кілометрів на годину за 2,6 секунди. Максимальна швидкість становить 120 км/ч.

Ємність акумулятора становить 8,9 кіловат-години. Цього вистачає приблизно на 130 кілометрів.

Зарядити батарею можна за допомогою вбудованого зарядного пристрою потужністю 2,3 кВт як від побутової розетки, так і від настінного модуля або громадської зарядний станції.

Зарядка батареї від 0 до 100% займає 4 години 20 хвилин. Швидка зарядка дозволяє скоротити час «заправки» до 1 години 40 хвилин.

Стандартне оснащення BMW CE 04 включає кольоровий 10,25-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD і вбудованою навігацією.

В Україні з електричних моделей BMW доступні i3 та iX.

Які електромобілі дебютують в Україні цього року, дивіться за цим посиленням.