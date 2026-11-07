Mercedes відкликає сотні тисяч авто: виявлено небезпечний дефект гальм

Проблема стосується флагманських седанів, випущених упродовж п'яти років

Німецький автовиробник Mercedes-Benz оголосив масштабне відкликання 215 231 автомобіля S-Class через ризик витоку гальмівної рідини. Несправність передніх гальмівних шлангів може збільшити гальмівний шлях і створити загрозу аварії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AutoEvolution та дані німецького Федерального управління автомобільного транспорту (KBA).

Які автомобілі потрапили під відкликання

Масштабна сервісна кампанія стосується Mercedes-Benz S-Class покоління W223 (223-ї серії), які виробляли з червня 2019 року до листопада 2024 року. За інформацією AutoEvolution, загальна кількість потенційно несправних машин становить 215 231. У Німеччині зареєстровано 11 828 автомобілів із цієї групи.

Під відкликання потрапили не лише стандартні комплектації флагманського седана. Програма також охоплює розкішні Mercedes-Maybach та спортивні версії Mercedes-AMG. Серед них – Maybach S 680 та AMG S 63 E Performance. Остаточну належність конкретного автомобіля до кампанії визначають за його ідентифікаційним номером VIN.

Чому гальма можуть вийти з ладу

Проблема пов'язана з гнучкими шлангами передньої гальмівної системи. Їхнім виробником є німецька компанія Continental Automotive Technologies. За результатами перевірок, деталі можуть втрачати необхідну міцність під впливом температури, вологості та тривалих механічних навантажень.

З часом на шлангах можуть з'являтися пошкодження, через які витікає гальмівна рідина. Це знижує тиск у гідравлічній системі та погіршує ефективність гальмування. Водій може помітити зміну відчуття педалі та збільшення її ходу. Наслідком несправності стає довший гальмівний шлях і підвищений ризик дорожньо-транспортної пригоди.

Важливо, що подібна несправність не обов'язково супроводжується помітними зовнішніми ознаками. Відсутність слідів гальмівної рідини під автомобілем не підтверджує справність шлангів.

Що робити власникам Mercedes

Для усунення дефекту авторизовані дилери мають замінити передні гальмівні шланги. Ремонт проводитимуть безплатно. Про це йдеться, зокрема, в офіційному повідомленні Міністерства транспорту Канади щодо відкликання Mercedes-Benz.

Власникам S-Class, Maybach та AMG рекомендують звернутися до офіційного дилера й перевірити VIN автомобіля на наявність відкритої сервісної кампанії. Перевірити інформацію про відкликання також можна на офіційному сайті Mercedes-Benz

Нагадаємо, у червні 2022 року Mercedes-Benz уже відкликала майже 1 млн автомобілів через можливі проблеми з гальмами. Тоді несправність стосувалася підсилювача гальм, якому загрожувала корозія. Під сервісну кампанію потрапили моделі ML, GL та R, випущені у 2004–2015 роках.