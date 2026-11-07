Головна Техно Авто
search button user button menu button
1718-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Mercedes відкликає сотні тисяч авто: виявлено небезпечний дефект гальм

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Mercedes відкликає сотні тисяч авто: виявлено небезпечний дефект гальм
Програма також охоплює розкішні Mercedes-Maybach та спортивні версії Mercedes-AMG
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Проблема стосується флагманських седанів, випущених упродовж п'яти років

Німецький автовиробник Mercedes-Benz оголосив масштабне відкликання 215 231 автомобіля S-Class через ризик витоку гальмівної рідини. Несправність передніх гальмівних шлангів може збільшити гальмівний шлях і створити загрозу аварії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AutoEvolution та дані німецького Федерального управління автомобільного транспорту (KBA).

Які автомобілі потрапили під відкликання

Масштабна сервісна кампанія стосується Mercedes-Benz S-Class покоління W223 (223-ї серії), які виробляли з червня 2019 року до листопада 2024 року. За інформацією AutoEvolution, загальна кількість потенційно несправних машин становить 215 231. У Німеччині зареєстровано 11 828 автомобілів із цієї групи.

Під відкликання потрапили не лише стандартні комплектації флагманського седана. Програма також охоплює розкішні Mercedes-Maybach та спортивні версії Mercedes-AMG. Серед них – Maybach S 680 та AMG S 63 E Performance. Остаточну належність конкретного автомобіля до кампанії визначають за його ідентифікаційним номером VIN.

Чому гальма можуть вийти з ладу

Проблема пов'язана з гнучкими шлангами передньої гальмівної системи. Їхнім виробником є німецька компанія Continental Automotive Technologies. За результатами перевірок, деталі можуть втрачати необхідну міцність під впливом температури, вологості та тривалих механічних навантажень.

З часом на шлангах можуть з'являтися пошкодження, через які витікає гальмівна рідина. Це знижує тиск у гідравлічній системі та погіршує ефективність гальмування. Водій може помітити зміну відчуття педалі та збільшення її ходу. Наслідком несправності стає довший гальмівний шлях і підвищений ризик дорожньо-транспортної пригоди.

Важливо, що подібна несправність не обов'язково супроводжується помітними зовнішніми ознаками. Відсутність слідів гальмівної рідини під автомобілем не підтверджує справність шлангів.

Що робити власникам Mercedes

Для усунення дефекту авторизовані дилери мають замінити передні гальмівні шланги. Ремонт проводитимуть безплатно. Про це йдеться, зокрема, в офіційному повідомленні Міністерства транспорту Канади щодо відкликання Mercedes-Benz.

Власникам S-Class, Maybach та AMG рекомендують звернутися до офіційного дилера й перевірити VIN автомобіля на наявність відкритої сервісної кампанії. Перевірити інформацію про відкликання також можна на офіційному сайті Mercedes-Benz

Нагадаємо, у червні 2022 року Mercedes-Benz уже відкликала майже 1 млн автомобілів через можливі проблеми з гальмами. Тоді несправність стосувалася підсилювача гальм, якому загрожувала корозія. Під сервісну кампанію потрапили моделі ML, GL та R, випущені у 2004–2015 роках.

Читайте також:

Теги: автопром водій ремонт автомобіль аварія Mercedes

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джордж Расселл (ліворуч) залишається в перегонах за звання віцечемпіона
Пілот «Мерседеса» втратить позиції на старті Гран-прі Сан-Паулу Формули-1
Вчора, 12:56
На Львівщині зіткнулися два потяги: п'ятеро постраждалих (відео)
На Львівщині зіткнулися два потяги: п'ятеро постраждалих (відео)
8 жовтня, 21:39
Кімі Антонеллі і Джордж Расселл є двома лідерами сезону Чемпіонату світу з Формули-1
Бос Mercedes Тото Вольфф відверто зізнався, чи дійсно любить Антонеллі більше за Расселла
9 жовтня, 21:58
Астрологія з гумором на 24 жовтня 2026 року
Субота вимагає відпочинку, але домашні справи мають інші плани: гумористичний гороскоп на 24 жовтня 2026 року
23 жовтня, 21:00
Кабмін спрямував понад 102 млн грн на зміцнення обороноздатності Харківської області
Уряд виділив Харківщині понад 102 млн грн на оборону
26 жовтня, 17:46
У Києві обмежено рух Південним мостом і зеленою гілкою метро
У Києві обмежено рух Південним мостом і зеленою гілкою метро
27 жовтня, 05:13
Автомобіль ВАЗ правоохоронці виявили у водоймі у Кам’янець-Подільському районі
Троє підлітків загинули на Хмельниччині: авто знайшли на дні річки
30 жовтня, 22:10
Хата, яку купили у Хімчині Катерина Светлакова та Дмитро Маслюк
Кияни за $3 тис. купили глиняну хату на Гуцульщині й відновлюють її власноруч
31 жовтня, 15:15
Значної шкоди енергосистемі завдали попередні обстріли, а часу на ремонт замало через повторні атаки
«Графік пристойними словами не опишеш». Кияни зі світлом лише по пару годин на добу
31 жовтня, 19:39

Авто

Mercedes відкликає сотні тисяч авто: виявлено небезпечний дефект гальм
Mercedes відкликає сотні тисяч авто: виявлено небезпечний дефект гальм
Дослідник знайшов у сараї рідкісний Bentley, що може коштувати $1 млн
Дослідник знайшов у сараї рідкісний Bentley, що може коштувати $1 млн
Ford розробив систему, яка ховатиме авто від крадіїв
Ford розробив систему, яка ховатиме авто від крадіїв
Понад сотня компаній розробляють автомобілі, що літають: які країни лідирують
Понад сотня компаній розробляють автомобілі, що літають: які країни лідирують
Маск представив спорткар Tesla, який здатен літати та перевертатися в повітрі (відео)
Маск представив спорткар Tesla, який здатен літати та перевертатися в повітрі (відео)
Очільник МВС повідомив про нові правила паркування для батьків із малюками
Очільник МВС повідомив про нові правила паркування для батьків із малюками

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
100K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
5 листопада, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
5 листопада, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua