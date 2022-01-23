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    Шведи розпочали серійне виробництво повітряних автомобілів (відео)

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    Аеромобіль нагадує звичайний дрон - Шведи розпочали серійне виробництво повітряних автомобілів (відео)
    Аеромобіль нагадує звичайний дрон
    фото з відкритих джерел

    Перші замовники отримають повітряні автомобілі eVTOL до кінця 2022 року

    Шведська компанія Jetson Aero почала серійне виробництво аеромобілів eVTOL. Перші замовники отримають повітряні машини до кінця 2022 року. Наступного року розробник відправить передзамовникам ще 100 аеромобілів, після чого перейде до нарощування виробничих потужностей.

    Модель призначена для коротких перельотів відкритою місцевістю на невеликій висоті та передбачає місце для одного пасажира, який також виконує функцію пілота.

    Конструкція схожа з квадрокоптерами. Аеромобіль отримав вісім електродвигунів, розташованих на чотирьох плечах. Вони відповідають як за зліт та посадку, так і за режим горизонтального польоту.

    Система керування нагадує елементи управління традиційних вертольотів. Пілот використовує джойстик, пару педалей, а також невеликий дисплей, який відображає інформацію про стан апарату.

    Окрім цього, літальний засіб оснащений лідаром та датчиками, які допомагають eVTOL уникати зіткнень з різноманітними об’єктами та спрощують управління ним.

    Аеромобіль оснащено режимом аварійної посадки, в якому апарат можна буде посадити навіть у випадку втрати одного з двигунів, а також автоматичним балістичним парашутом.

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    Теги: гаджет
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    Шведи розпочали серійне виробництво повітряних автомобілів (відео)