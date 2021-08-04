В Україні почали конфісковувати «євробляхи». У кого можуть відібрати автомобіль?

Автомобілі на європейських номерах почали конфісковувати прямо на митних постах

Автомобілі на європейській реєстрації почали конфісковувати просто на митних постах. Про таку ситуацію в Telegram водіїв попередив юрист організації «АвтоЄвроСила» Іван Казачук.

«Часто отримуємо дзвінки про те, що у людей забирають машини. Це пов'язано з тим, що автомобілі знаходяться в режимі тимчасового ввезення і "верблюди" (ті, хто завіз такі авто) мають штрафи на 170 тисяч грн або постанови про конфіскацію транспортного засобу. Недосвідчені митні брокери перед заїздом в зону митного контролю не перевіряють такі авто на предмет наявності таких штрафів», - наголосив Козачук.

Перед тим як заганяти авто в зону митного контролю, обов'язково потрібно перевірити авто за всіма можливими (митним, поліцейським, судовим, міжнародним тощо) базами. Потрібно знати, хто і коли завозив авто, через який пункт - останнє теж важливо, оскільки авто з РФ зараз не розмитнюють.

Наостанок юрист зазначив, що брокер, який проводить митне оформлення, не тільки може підвести клієнта під штраф, а й сам може на нього нарватися.

Нагадаємо, що з 15 червня 2021 року автомобіль на іноземних номерах можна розмитнити за пільговими ставками. Щоб скористатися пільгами, власник «євробляхи» має знати наступне:

пільгові ставки розмитнення діятимуть до 10 листопада 2021 року, виключенням є лише машини, які належать ветеранам війни на Донбасі, які зможуть скористатися пільгами до 8 лютого 2022 року;

розмитнити автомобіль, який було ввезено до 31.12.2020, можна на будь-якій регіональній митниці;

для розмитнення треба заповнити митну декларацію чи звернутись до брокера;

вантажні авто мають відповідати екологічним нормам Євро-5, легкові – не нижче Євро-2;

вік автомобілів має бути не менше 5 років;

під пільгове розмитнення не потраплять автомобілі походженням з Російської Федерації;

якщо власник автомобіля порушив терміни вивозу автомобіля, але вивозить або розмитнює його, він має сплатити добровільний внесок в розмірі 8,5 тисячі гривень, у цьому випадку протокол про порушення митних правил закривається;

якщо штраф за порушення вже набув законної сили, цей внесок не звільняє від його сплати;

не підлягає митному оформленню та пропуску транспортний засіб, якщо суд виніс рішення про його конфіскацію, яке набрало законної сили.

Більш детально про пільгове розмитнення автомобілів на іноземних номерах «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Джерело: tsn.ua