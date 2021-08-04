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    В Україні почали конфісковувати «євробляхи». У кого можуть відібрати автомобіль?

    •  glavcom.ua
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    Автомобіль на європейських номерах - В Україні почали конфісковувати «євробляхи». У кого можуть відібрати автомобіль?
    Автомобіль на європейських номерах
    Фото: Glavcom.ua

    Автомобілі на європейських номерах почали конфісковувати прямо на митних постах

    Автомобілі на європейській реєстрації почали конфісковувати просто на митних постах. Про таку ситуацію в Telegram водіїв попередив юрист організації «АвтоЄвроСила» Іван Казачук.

    «Часто отримуємо дзвінки про те, що у людей забирають машини. Це пов'язано з тим, що автомобілі знаходяться в режимі тимчасового ввезення і "верблюди" (ті, хто завіз такі авто) мають штрафи на 170 тисяч грн або постанови про конфіскацію транспортного засобу. Недосвідчені митні брокери перед заїздом в зону митного контролю не перевіряють такі авто на предмет наявності таких штрафів», - наголосив Козачук.

    Перед тим як заганяти авто в зону митного контролю, обов'язково потрібно перевірити авто за всіма можливими (митним, поліцейським, судовим, міжнародним тощо) базами. Потрібно знати, хто і коли завозив авто, через який пункт - останнє теж важливо, оскільки авто з РФ зараз не розмитнюють.

    Наостанок юрист зазначив, що брокер, який проводить митне оформлення, не тільки може підвести клієнта під штраф, а й сам може на нього нарватися.

    Нагадаємо, що з 15 червня 2021 року автомобіль на іноземних номерах можна розмитнити за пільговими ставками. Щоб скористатися пільгами, власник «євробляхи» має знати наступне:

    • пільгові ставки розмитнення діятимуть до 10 листопада 2021 року, виключенням є лише машини, які належать ветеранам війни на Донбасі, які зможуть скористатися пільгами до 8 лютого 2022 року;
    • розмитнити автомобіль, який було ввезено до 31.12.2020, можна на будь-якій регіональній митниці;
    • для розмитнення треба заповнити митну декларацію чи звернутись до брокера;
    • вантажні авто мають відповідати екологічним нормам Євро-5, легкові – не нижче Євро-2;
    • вік автомобілів має бути не менше 5 років;
    • під пільгове розмитнення не потраплять автомобілі походженням з Російської Федерації;
    • якщо власник автомобіля порушив терміни вивозу автомобіля, але вивозить або розмитнює його, він має сплатити добровільний внесок в розмірі 8,5 тисячі гривень, у цьому випадку протокол про порушення митних правил закривається;
    • якщо штраф за порушення вже набув законної сили, цей внесок не звільняє від його сплати;
    • не підлягає митному оформленню та пропуску транспортний засіб, якщо суд виніс рішення про його конфіскацію, яке набрало законної сили.

    Більш детально про пільгове розмитнення автомобілів на іноземних номерах «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Джерело: tsn.ua

    Теги: євробляхери
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    В Україні почали конфісковувати «євробляхи». У кого можуть відібрати автомобіль?