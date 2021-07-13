Митники розповіли, як розмитнити автомобіль не виходячи з дому. Покрокова інструкція

Митниця оприлюднила інструкцію, як розмитнити автомобіль онлайн. Так само можна розмитнити «євробляху» і за пільговим тарифом

Державна митна служба опублікувала інструкцію, як українці можуть самостійно провести митне оформлення автомобілів, включаючи так звані «євробляхи». Зокрема, мова йде і про пільгове оформлення, яке стартувало в Україні 15 червня 2021 року.

Перше, що треба знати: для митного оформлення необхідно скористатися особистим кабінетом користувача на порталі https://cabinet.customs.gov.ua/login

Далі треба зробити наступне:

Увійти в особистий кабінет. Це рекомендується робити з використанням електронного цифрового підпису. Однак є можливість залогінитися і через BankID. Проте другий спосіб не дає можливість підписати документ. В розділі «Громадянам» обрати пункт «Ввезення легкового автомобіля» та ознайомитися з інструкцією. Внизу сторінки вибрати пункт «Заповнення декларації». Вибрати тип декларації. Якщо машина вже знаходиться в Україні і оформляється за пільговою процедурою, потрібно вибрати АА-тип. В такому випадку треба ще поставити прапорець терміни «Пільгове оформлення». Якщо цього не зробити, платежі будуть розраховані за звичайними правилами. Вибрати митницю для оформлення та її підрозділ. Вони відповідають адміністративно-територіального устрою країни. В рамках митниці також треба вибрати підрозділ, куди буде подаватися митна декларація. На комп'ютерах з Windows в списку що випадає з підрозділами (пунктами пропуску) жовтим підсвічені ті з них, які займаються оформленням транспортних засобів. В пункті «Митниця на кордоні» вказати митний пункт, через який ввезли автомобіль, а також вказати зону митного контролю - місце розташування авто, де воно знаходиться на момент оформлення. Якщо авто переміщалася через кордон не своїм ходом (а, наприклад, на автовозі), потрібно заповнити підрозділ декларації «Транспортний засіб на кордоні». В наступному розділі потрібно заповнити дані декларанта (тобто користувача, оформляє декларацію): ІПН, паспортні дані, адреси, телефон (повністю в міжнародному форматі), адреса електронної пошти. Якщо користувач заходив в кабінет за допомогою електронного підпису, частина цих даних підтягнеться автоматично. Якщо імпортер не самостійно ввозить авто в Україні, потрібно заповнити поле про особу, яка ввозила транспортний засіб. Далі потрібно заповнити розділ про автомобіль: модель, номер кузова і двигуна, VIN-код, рік виготовлення, тип двигуна, кількість місць, наявність дефектів і так далі. Вказати код товару і необхідні документи: паспорт, свідоцтво про реєстрацію авто, рахунок-фактуру і т.д. Деякі документи потрібно завантажити у вигляді сканів. Вказати вартість авто і вибрати метод визначення митної вартості. Найчастіше обирають перший метод - за ціною договору. Після цього в кабінеті розрахується митна вартість і можна переходити до розділу митних платежів. Після цього можна підписати декларацію своїм електронним підписом і відправити.

Про те, як розмитнити «євробляху» за пільговим тарифом, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.