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    Митники розповіли, як розмитнити автомобіль не виходячи з дому. Покрокова інструкція

    •  glavcom.ua
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    Автомобіль на європейських номерах / Фото: Glavcom.ua - Митники розповіли, як розмитнити автомобіль не виходячи з дому. Покрокова інструкція

    Автомобіль на європейських номерах / Фото: Glavcom.ua

    Митниця оприлюднила інструкцію, як розмитнити автомобіль онлайн. Так само можна розмитнити «євробляху» і за пільговим тарифом

    Державна митна служба опублікувала інструкцію, як українці можуть самостійно провести митне оформлення автомобілів, включаючи так звані «євробляхи». Зокрема, мова йде і про пільгове оформлення, яке стартувало в Україні 15 червня 2021 року.

    Перше, що треба знати: для митного оформлення необхідно скористатися особистим кабінетом користувача на порталі https://cabinet.customs.gov.ua/login

    Далі треба зробити наступне:

    1. Увійти в особистий кабінет. Це рекомендується робити з використанням електронного цифрового підпису. Однак є можливість залогінитися і через BankID. Проте другий спосіб не дає можливість підписати документ.
    2. В розділі «Громадянам» обрати пункт «Ввезення легкового автомобіля» та ознайомитися з інструкцією.
    3. Внизу сторінки вибрати пункт «Заповнення декларації».
    4. Вибрати тип декларації. Якщо машина вже знаходиться в Україні і оформляється за пільговою процедурою, потрібно вибрати АА-тип. В такому випадку треба ще поставити прапорець терміни «Пільгове оформлення». Якщо цього не зробити, платежі будуть розраховані за звичайними правилами.
    5. Вибрати митницю для оформлення та її підрозділ. Вони відповідають адміністративно-територіального устрою країни. В рамках митниці також треба вибрати підрозділ, куди буде подаватися митна декларація. На комп'ютерах з Windows в списку що випадає з підрозділами (пунктами пропуску) жовтим підсвічені ті з них, які займаються оформленням транспортних засобів.
    6. В пункті «Митниця на кордоні» вказати митний пункт, через який ввезли автомобіль, а також вказати зону митного контролю - місце розташування авто, де воно знаходиться на момент оформлення.
    7. Якщо авто переміщалася через кордон не своїм ходом (а, наприклад, на автовозі), потрібно заповнити підрозділ декларації «Транспортний засіб на кордоні».
    8. В наступному розділі потрібно заповнити дані декларанта (тобто користувача, оформляє декларацію): ІПН, паспортні дані, адреси, телефон (повністю в міжнародному форматі), адреса електронної пошти. Якщо користувач заходив в кабінет за допомогою електронного підпису, частина цих даних підтягнеться автоматично.
    9. Якщо імпортер не самостійно ввозить авто в Україні, потрібно заповнити поле про особу, яка ввозила транспортний засіб.
    10. Далі потрібно заповнити розділ про автомобіль: модель, номер кузова і двигуна, VIN-код, рік виготовлення, тип двигуна, кількість місць, наявність дефектів і так далі.
    11. Вказати код товару і необхідні документи: паспорт, свідоцтво про реєстрацію авто, рахунок-фактуру і т.д. Деякі документи потрібно завантажити у вигляді сканів.
    12. Вказати вартість авто і вибрати метод визначення митної вартості. Найчастіше обирають перший метод - за ціною договору. Після цього в кабінеті розрахується митна вартість і можна переходити до розділу митних платежів.
    13. Після цього можна підписати декларацію своїм електронним підписом і відправити.

    Про те, як розмитнити «євробляху» за пільговим тарифом, «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: євробляхери Державна митна служба
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    Митники розповіли, як розмитнити автомобіль не виходячи з дому. Покрокова інструкція