  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Пільгове розмитнення «євроблях» збираються переглянути. Що може змінитися?

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Власники &laquo;євроблях&raquo; стверджують, що правила розмитнення мають змінитися - Пільгове розмитнення «євроблях» збираються переглянути. Що може змінитися?

    Власники «євроблях» стверджують, що правила розмитнення мають змінитися

    Фото: Glavcom.ua

    Власники «євроблях» стверджують, що депутати збираються поміняти правила розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації

    Народні депутати готують правки в закон про пільгове розмитнення автомобілів на європейських номерах, який почав діяти цього літа. Про це заявили представники «АвтоЄвроСили», організації, яка опікується проблемами власників, так званих, «євроблях».

    «Відповідальні депутати отримали по шапці за низькі темпи розмитнення. Спочатку намагалися звалити провину на звичайних людей, які нібито не поспішають розмитнювати «євробляхи». У відповідь отримали від громадськості перелік проблем, які гальмують розмитнення «євроблях», - йдеться у повідомленні організації.

    До основних проблем під час розмитнення на сьогоднішній день відносяться:

    • штрафи на 34 тисячі і 170 тисяч грн, які виписують водіям;
    • конфіскації авто;
    • затримки в підготовці документації для розмитнення (знятого з обліку і купчої);
    • тривалі огляди;
    • заборона на розмитнення автомобілів, які заїхали з боку РФ;
    • заборона на розмитнення вантажних авто і бусів до «Євро 5»;
    • заборона на розмитнення бусів вагою саме 3,5 тонн;
    • заборона «митнити» гібриди.

    За даними «євробляхерів», правки будуть вноситися на основі цього переліку. Виписати їх допоможуть як самі громадські працівники, так і митники. Паралельно з цим «євробляхери» готуються до акції на вересень перед Верховною Радою для прискорення ухвалення правок.

    Пільгове розмитнення в Україні діє з червня 2021 року. Детально про умови розмитнення – за цим посиланням.

    Читайте також:

    Джерело: tsn.ua

    Теги: євробляхери
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пільгове розмитнення «євроблях» збираються переглянути. Що може змінитися?