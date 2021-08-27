Пільгове розмитнення «євроблях» збираються переглянути. Що може змінитися?

Власники «євроблях» стверджують, що депутати збираються поміняти правила розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації

Народні депутати готують правки в закон про пільгове розмитнення автомобілів на європейських номерах, який почав діяти цього літа. Про це заявили представники «АвтоЄвроСили», організації, яка опікується проблемами власників, так званих, «євроблях».

«Відповідальні депутати отримали по шапці за низькі темпи розмитнення. Спочатку намагалися звалити провину на звичайних людей, які нібито не поспішають розмитнювати «євробляхи». У відповідь отримали від громадськості перелік проблем, які гальмують розмитнення «євроблях», - йдеться у повідомленні організації.

До основних проблем під час розмитнення на сьогоднішній день відносяться:

штрафи на 34 тисячі і 170 тисяч грн, які виписують водіям;

конфіскації авто;

затримки в підготовці документації для розмитнення (знятого з обліку і купчої);

тривалі огляди;

заборона на розмитнення автомобілів, які заїхали з боку РФ;

заборона на розмитнення вантажних авто і бусів до «Євро 5»;

заборона на розмитнення бусів вагою саме 3,5 тонн;

заборона «митнити» гібриди.

За даними «євробляхерів», правки будуть вноситися на основі цього переліку. Виписати їх допоможуть як самі громадські працівники, так і митники. Паралельно з цим «євробляхери» готуються до акції на вересень перед Верховною Радою для прискорення ухвалення правок.

Пільгове розмитнення в Україні діє з червня 2021 року. Детально про умови розмитнення – за цим посиланням.

Джерело: tsn.ua