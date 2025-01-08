Головна Техно Авто
search button user button menu button

Skoda презентувала електромобіль із запасом ходу майже 600 км (фото, відео)

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Skoda презентувала електромобіль із запасом ходу майже 600 км (фото, відео)
Оновлення пройшли як стандартний Skoda Enyaq, так і версія Coupe
фото: Skoda

Електромобіль Skoda Enyaq змінився зовні та всередині, а його комплектація розширена

Презентовано новий Skoda Enyaq. Електричний кросовер пройшов ґрунтовну модернізацію і надійде у продаж у Європі завтра, 9 січня, за ціною від 44 тис. євро. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Skoda.

Дизайн Skoda Enyaq 2025

Оновлення пройшли як стандартна модель, так і Skoda Enyaq Coupe. Дизайн виконали у новому фірмовому стилі Modern Solid, що зробило його схожим на молодші електромобілі Skoda Elroq та Epiq. Крім того, покращена аеродинаміка: коефіцієнт лобового опору знизили до 0,225-0,245. Авто зберігає платформу МЕВ (як у Volkswagen ID.4) але його розміри дещо змінилися.

Skoda Enyaq 2025 пізнається за зміненою передньою частиною
Skoda Enyaq 2025 пізнається за зміненою передньою частиною
фото: Skoda

Габарити Skoda Enyaq 2025:

  • довжина – 4658 мм;
  • ширина – 1879 мм;
  • висота – 1622 мм;
  • колісна база – 2766 мм.
Ззаду оновили ліхтарі
Ззаду оновили ліхтарі
фото: Skoda

Фари Skoda Enyaq стали матричними і «двоповерховими», а між ними з’явилася чорна вставка з діодним підсвічуванням. Також замінили бампери, обвіс та ліхтарі. У лінійці залишилася версія Sportline з виразнішою зовнішністю.

У салоні встановили нове кермо
У салоні встановили нове кермо
фото: Skoda

Салон і оснащення Skoda Enyaq 2025

У салоні Skoda Enyaq покращили оздоблення, причому використовуються матеріали, отримані шляхом вторинної переробки. Крім того, встановлене нове кермо. Мультимедійна система вдосконалена, а проєкція на лобове скло тепер має функцію доповненої реальності.

Внутрішнє оздоблення покращене
Внутрішнє оздоблення покращене
фото: Skoda

Базова комплектація Skoda Enyaq розширена – додали безключовий доступ, тризонний клімат-контроль та підігрів сидінь. Усі Enyaq Coupe оснащені панорамним дахом.

Новий Skoda Enyaq, характеристики

Електромобіль Skoda Enyaq 2025 дебютував у версіях потужністю 204 і 286 к. с. із заднім і повним приводом. Пізніше з’явиться топовий 340-сильний варіант RS.

Skoda Enyaq Sportline
Skoda Enyaq Sportline
фото: Skoda

Кросовер зберіг батареї ємністю 63 і 82 кВт∙год, проте за рахунок покращеної аеродинаміки запас ходу зріс до 437-586 км у стандартній версії та 446-596 км – в Enyaq Coupe. Швидка зарядка (потужністю 175 кВт) на 80% займає 28 хвилин.

Читайте також:

Теги: Skoda автомобіль Електромобілі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Chevrolet Equinox EV
Новий бюджетний кросовер Chevrolet здивував експертів (фото)
1 сiчня, 19:46
Водії Volkswagen опинились у небезпеці
Витік даних у Volkswagen: дані 800 тис. водіїв з'явились у відкритому доступі
30 грудня, 2024, 05:45
Skoda сократит модельную линейку Octavia
Skoda сократит модельную линейку Octavia
12 грудня, 2024, 12:27

Авто

Skoda презентувала електромобіль із запасом ходу майже 600 км (фото, відео)
Skoda презентувала електромобіль із запасом ходу майже 600 км (фото, відео)
ШІ, автопілот та вбудована PlayStation: дебютував перший автомобіль Sony (фото)
ШІ, автопілот та вбудована PlayStation: дебютував перший автомобіль Sony (фото)
Hyundai випустить електричний мінівен із футуристичним дизайном (фото)
Hyundai випустить електричний мінівен із футуристичним дизайном (фото)
Недорогий електромобіль Chevrolet стане «зеленою» альтернативою Suzuki Jimny (фото)
Недорогий електромобіль Chevrolet стане «зеленою» альтернативою Suzuki Jimny (фото)
Дорожні камери почали фіксувати відсутність автострахування? Поліція роз'яснила
Дорожні камери почали фіксувати відсутність автострахування? Поліція роз'яснила
Зеленський підписав закон про торгівлю вживаними автомобілями: що змінилося
Зеленський підписав закон про торгівлю вживаними автомобілями: що змінилося

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 січня 2025
32K
Бронювання після 28 лютого. Нардеп пояснив, чого чекати працівникам критичної інфраструктури
19K
Чим займається легендарний солдат Марків, якого тримали в італійській в'язниці. Фото
11K
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9681
Трамп зробив заяву про ймовірну зустріч із Путіним

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Вчора, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Вчора, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua