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Hyundai випустить електричний мінівен із футуристичним дизайном (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Hyundai випустить електричний мінівен із футуристичним дизайном (фото)
Hyundai Staria отримає електричний варіант
фото: Hyundai

Запас ходу мінівена перевищить 320 км

Мінівен Hyundai Staria отримає електричну модифікацію. Вона дебютує до кінця 2025 року і вийде на ринок у 2026-му. Про це повідомляє сайт The Drive.

З 25 січня Hyundai почне готувати нові виробничі потужності на підприємстві в південнокорейському Ульсані – саме там випускатимуть електромобіль Staria. Щорічно збиратимуть 15-20 тисяч електровенів, які продаватимуть на внутрішньому ринку, а також експортуватимуть до Європи та Австралії.

Електровен продаватимуть у Європі
Електровен продаватимуть у Європі
фото: Hyundai

До того ж, нещодавно вже дебютував вантажний побратим Hyundai Staria – комерційний електромобіль ST1. Саме в нього запозичать 800-вольтну силову установку потужністю 218 к. с.

А от акумуляторною батареєю ємністю 84 кВт∙год поділиться оновлений електромобіль Hyundai Ioniq 5. Запас ходу перевищить 320 км, а швидка зарядка дозволить збільшити його на 100 км за 10 хвилин.

Зовні електромобіль Hyundai Staria мало чим відрізнятиметься від дизельної чи гібридної версії моделі й збереже футуристичний дизайн та оригінальний інтер’єр. Його пропонуватимуть у варіантах на 7, 9 або 11 місць.

До речі, електричну версію отримав і доступний кросовер Hyundai Creta. Його запас ходу сягає 473 км.

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Джерело
Теги: Hyundai автомобіль

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