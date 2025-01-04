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Недорогий електромобіль Chevrolet стане «зеленою» альтернативою Suzuki Jimny (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Недорогий електромобіль Chevrolet стане «зеленою» альтернативою Suzuki Jimny (фото)
Chevrolet Spark стане електрокросовером
фото: General Motors

Авто зможе проїхати 400 км без підзарядки

Chevrolet Spark повернеться на ринок у новому форматі. Тепер це буде не компактний міський хетчбек (відомий у нас як Ravon R2), а невеликий електрокросовер. Про це повідомляє сайт GM Authority.

Новий Chevrolet Spark EUV помітили під час тестів у Бразилії. Хоча електрокросовери частково обклеїли камуфляжною плівкою, видно, що ця модель є «глобальною» версією китайського Baojun Yep. У цьому немає нічого дивного, адже бренд Baojun належить General Motors, як і Chevrolet.

Новий Chevrolet Spark EUV засвітився під час тестів у Бразилії
Новий Chevrolet Spark EUV засвітився під час тестів у Бразилії
фото: General Motors

За основу для Chevrolet Spark взяли п’ятидверний Baojun Yep Plus (існує і коротка тридверна версія моделі). Своїм дизайном авто нагадує подовжений Suzuki Jimny та й розміри у двох моделей схожі.

Габарити Chevrolet Spark EUV:

  • довжина – 3996 мм;
  • ширина – 1760 мм;
  • висота – 1726 мм;
  • колісна база – 2560 мм;
  • об’єм багажника – 385-1715 л;
  • маса – 1325 кг.
Салон Baojun Yep Plus
Салон Baojun Yep Plus
фото: General Motors

Зовні та всередині електромобіль Chevrolet Spark EUV відрізняється від китайського побратима лише логотипами американської марки. Він буде дещо дорожчим за Baojun Yep Plus, який коштує від $13 000.

Кросовер Chevrolet Spark EUV оснащений 102-сильним мотором і здатен розвинути 150 км/год. Запас ходу із батареєю на 42 кВт∙год становить 401 км.

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Джерело
Теги: ринок Suzuki автомобіль

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