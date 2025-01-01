Новий бюджетний кросовер Chevrolet здивував експертів (фото)

Модель Equinox EV має стати популярною серед автолюбителів

Новий кросовер Chevrolet Equinox EV – модель популярного формату, яка переверне свій сегмент. Фактично, це бюджетний автомобіль у класі електрокросоверів. Машина зуміла порадувати експертів.

Деталі повідомляє Motor1. Насамперед відзначили привабливу ціну Chevrolet Equinox EV 2025 модельного року від $34 995. Це стартовий прайс, при цьому навіть у базовому виконанні автомобіль вийшов вдалим.

Це один з небагатьох електрокарів з великим запасом ходу, який здатний конкурувати за ціною з бензиновими кросоверами тих же габаритів. Таким чином, технічні здібності та вартість машини – основні переваги Equinox EV.

Базовий варіант пропонує 513 км запасу ходу та мотор потужністю 220 к.с. Більш потужний RS пропонує 300 к.с. Запас ходу складає 450 км.

Автомобіль вийшов далеко не маленький. Довжина кузова дорівнює 4845 мм при колісній базі 2954 мм, ширина – 1913 мм, а висота становить 1644 мм.

В оснащенні – клімат-контроль, парктронік, камера заднього виду, набір систем активної безпеки, панорамний дах, підігрів та вентиляція передніх сидінь.