Головна Техно Авто
search button user button menu button

Новий бюджетний кросовер Chevrolet здивував експертів (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Новий бюджетний кросовер Chevrolet здивував експертів (фото)
Chevrolet Equinox EV
фото: motor1.com

Модель Equinox EV має стати популярною серед автолюбителів

Новий кросовер Chevrolet Equinox EV – модель популярного формату, яка переверне свій сегмент. Фактично, це бюджетний автомобіль у класі електрокросоверів. Машина зуміла порадувати експертів.

Деталі повідомляє Motor1. Насамперед відзначили привабливу ціну Chevrolet Equinox EV 2025 модельного року від $34 995. Це стартовий прайс, при цьому навіть у базовому виконанні автомобіль вийшов вдалим.

Новий бюджетний кросовер Chevrolet здивував експертів (фото) фото 1
фото: motor1.com

Це один з небагатьох електрокарів з великим запасом ходу, який здатний конкурувати за ціною з бензиновими кросоверами тих же габаритів. Таким чином, технічні здібності та вартість машини – основні переваги Equinox EV.

Базовий варіант пропонує 513 км запасу ходу та мотор потужністю 220 к.с. Більш потужний RS пропонує 300 к.с. Запас ходу складає 450 км.

Новий бюджетний кросовер Chevrolet здивував експертів (фото) фото 2
фото: motor1.com

Автомобіль вийшов далеко не маленький. Довжина кузова дорівнює 4845 мм при колісній базі 2954 мм, ширина – 1913 мм, а висота становить 1644 мм.

В оснащенні – клімат-контроль, парктронік, камера заднього виду, набір систем активної безпеки, панорамний дах, підігрів та вентиляція передніх сидінь.

Читайте також:

Теги: автомобіль машини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інвестиції в предмети розкоші були невдалим кроком у 2024 році
Мистецтво та вино більше не цінність: видання Economist пояснило, у що слід інвестувати
29 грудня, 2024, 21:38
Новий Mercedes CLA тестують у Німеччині
Новий електрокар Mercedes із запасом ходу 750 км помітили на дорогах до презентації (фото)
28 грудня, 2024, 19:19
Люди покладають квіти біля входу в церкву біля Різдвяного ярмарку у Магдебурзі, де автомобіль в'їхав у натовп у п'ятницю ввечері
Українка стала жертвою теракту на різдвяному ярмарку в Німеччині
21 грудня, 2024, 21:35
Посадовець у період з 2021 по 2023 роки придбав низку транспортних засобів за заниженими цінами та реалізовував їх за значно вищими цінами, йдеться у розслідуванні
Квартири в Грузії та збагачення на автівках. НАЗК викрило очільника сервісного центру МВС
12 грудня, 2024, 13:47
Все частіше українці віддають перевагу новим моделям гібридного типу
В Україні зріс попит на гібридні авто: які моделі купували
11 грудня, 2024, 18:02
У Києві вночі випаде невеликий сніг, а температура протягом доби коливатиметься від 1 до 3 градусів морозу
Укргідрометцентр повідомив столичних водіїв про небезпеку на дорогах
11 грудня, 2024, 15:06

Авто

Новий бюджетний кросовер Chevrolet здивував експертів (фото)
Новий бюджетний кросовер Chevrolet здивував експертів (фото)
Нові правила ввезення авто, закон про автоцивілку. Які зміни очікують на водіїв у 2025 році
Нові правила ввезення авто, закон про автоцивілку. Які зміни очікують на водіїв у 2025 році
Ексклюзив за $345 000: в Україну привезли новітній Bentley на 780 сил (фото)
Ексклюзив за $345 000: в Україну привезли новітній Bentley на 780 сил (фото)
У Німеччині назвали найкращі та найгірші авто 2024 року (фото)
У Німеччині назвали найкращі та найгірші авто 2024 року (фото)
Витік даних у Volkswagen: дані 800 тис. водіїв з'явились у відкритому доступі
Витік даних у Volkswagen: дані 800 тис. водіїв з'явились у відкритому доступі
Новий електрокар Mercedes із запасом ходу 750 км помітили на дорогах до презентації (фото)
Новий електрокар Mercedes із запасом ходу 750 км помітили на дорогах до презентації (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 січня: ситуація на фронті
107K
«Те, чого ми так усі чекаємо». Буданов дав прогноз на 2025 рік
77K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 січня 2025
27K
Бронювання, мобілізація та відстрочка: що змінилося для українців з 1 січня
13K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони

Новини

Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
Вчора, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 2024, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua