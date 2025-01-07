ШІ, автопілот та вбудована PlayStation: дебютував перший автомобіль Sony (фото)

Електромобіль Sony-Honda Afeela 1 – обтічний седан Е-класу з автопілотом та великими дисплеями у салоні

За кілька годин до відкриття шоу CES у Лас-Вегасі презентували серійний електромобіль Afeela 1. Перший автомобіль Sony вийде на ринок улітку 2026 року. Його подробиці розкрили на сайті японського виробника.

Sony-Honda Afeela 1 – обтічна модель Е-класу фото: Sony

Як відомо, Afeela 1 – спільна розробка Sony та Honda (вони навіть створили спільне підприємство Sony Honda Mobility). У 2026 році почнуть продавати версію Signature за 102 900 доларів, а за рік з’явиться доступніший варіант Origin вартістю $89 900.

Дизайн Sony-Honda Afeela 1

Серійний електромобіль Sony-Honda Afeela 1 майже не змінився порівняно з тогорічним концептом. Це обтічний седан Е-класу з аркоподібним дахом, високою віконною лінією та вузькою оптикою. За розмірами він подібний до Tesla Model S та Xiaomi SU7.

Електрокар оснащений 489-сильною установкою фото: Sony

Габарити Sony-Honda Afeela 1:

довжина – 4915 мм;

ширина – 1900 мм;

висота – 1460 мм;

колісна база – 3000 мм.

Електрокар отримав кермо-штурвал фото: Sony

Інтер'єр і технології Sony Afeela 1

У салоні Afeela 1 встановили кермо-штурвал, а на всю ширину передньої панелі розтягнули дисплей. Окремі монітори є у задніх пасажирів.

Для Sony Afeela 1 розробили віртуального помічника зі штучним інтелектом та інноваційний автопілот із 18 камерами, лідаром та понад 20 різноманітними сенсорами. За доплату камери можуть замінити дзеркала заднього виду, а ще можна замовити вбудовану ігрову приставку Sony PlayStation (водій зможе грати в ігри лише якщо авто стоїть).

Для задніх пасажирів установили монітори фото: Sony

Перший автомобіль Sony, характеристики

Електромобіль Sony-Honda Afeela 1 отримав 489-сильну установку з двома моторами та повним приводом. З батареєю на 91 кВт∙год запас ходу складе понад 480 км, також авто підтримує швидку зарядку потужністю 150 кВт.