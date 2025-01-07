ШІ, автопілот та вбудована PlayStation: дебютував перший автомобіль Sony (фото)
Електромобіль Sony-Honda Afeela 1 – обтічний седан Е-класу з автопілотом та великими дисплеями у салоні
За кілька годин до відкриття шоу CES у Лас-Вегасі презентували серійний електромобіль Afeela 1. Перший автомобіль Sony вийде на ринок улітку 2026 року. Його подробиці розкрили на сайті японського виробника.
Як відомо, Afeela 1 – спільна розробка Sony та Honda (вони навіть створили спільне підприємство Sony Honda Mobility). У 2026 році почнуть продавати версію Signature за 102 900 доларів, а за рік з’явиться доступніший варіант Origin вартістю $89 900.
Дизайн Sony-Honda Afeela 1
Серійний електромобіль Sony-Honda Afeela 1 майже не змінився порівняно з тогорічним концептом. Це обтічний седан Е-класу з аркоподібним дахом, високою віконною лінією та вузькою оптикою. За розмірами він подібний до Tesla Model S та Xiaomi SU7.
Габарити Sony-Honda Afeela 1:
- довжина – 4915 мм;
- ширина – 1900 мм;
- висота – 1460 мм;
- колісна база – 3000 мм.
Інтер'єр і технології Sony Afeela 1
У салоні Afeela 1 встановили кермо-штурвал, а на всю ширину передньої панелі розтягнули дисплей. Окремі монітори є у задніх пасажирів.
Для Sony Afeela 1 розробили віртуального помічника зі штучним інтелектом та інноваційний автопілот із 18 камерами, лідаром та понад 20 різноманітними сенсорами. За доплату камери можуть замінити дзеркала заднього виду, а ще можна замовити вбудовану ігрову приставку Sony PlayStation (водій зможе грати в ігри лише якщо авто стоїть).
Перший автомобіль Sony, характеристики
Електромобіль Sony-Honda Afeela 1 отримав 489-сильну установку з двома моторами та повним приводом. З батареєю на 91 кВт∙год запас ходу складе понад 480 км, також авто підтримує швидку зарядку потужністю 150 кВт.
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