Українська компанія створила власні авто «швидкої допомоги» (відео)

Налагоджено виробництво санітарних автомобілів на базі нових моделей

Вже скоро в українських лікарнях можуть з'явитися нові автомобілі.

Як повідомляє пресслужба «Спец-Ком-Сервісу», санітарні авто, створені на основі Fiat Doblo і Fiat Ducato, доступні для передачі клієнтам отримали тепло-, вібро- та шумоізоляцію, згідно з вимогами до таких транспортних засобів. У салоні передбачено місце для розміщення носилок, а також крісла для медичних працівників, з підлокітниками та триточковими ременями безпеки.

Також у салоні передбачений поручень з кріпленням для інфузійних розчинів, шафа для зберігання медикаментів і медичного обладнання, припливно-витяжний вентилятор, кондиціонер салону, автономний обігрівач та LED-освітлення. Автомобілі з необхідним для такого транспорту обклеюванням та спецсигналами готові до експлуатації та можуть бути оперативно передані клієнтам.

Нагадаємо, напередодні у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Також МОЗ не виключає обов'язкову вакцинацію українців.

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