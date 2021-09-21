МОЗ не виключає обов'язкову вакцинацію українців

Зараз вакцинація безкоштовна і добровільна

В Україні можлива обов'язкова вакцинація від коронавірусу. Таку можливість не виключив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Про це він заявив в ефірі передачі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

На питання телеведучого, чи можлива обов'язкова вакцинація, Ляшко відповів ствердно.

«Припускаю», – сказав Ляшко.

При цьому він зазначив, що поки що в Україні вакцинація буде добровільною, але уряд не виключає деякі зміни.

«Сьогодні вакцинація безкоштовна і добровільна. Питання можливості введення певних категорій професій до складу декретованих також розглядається. Це контингент, який може приходити на роботу після проходження повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Такі варіанти розглядаються, але ми взяли досвід ЄС і США: коли вводяться обмеження, але вони не працюють для вакцинованих», – уточнив Ляшко.

До слова, міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.