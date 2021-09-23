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    В автомобілі водія-порушника патрульні виявили зброю, наркотики та засоби для викрадення авто

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    Серед виявлених в автівці речей був пістолет і димова шашка - В автомобілі водія-порушника патрульні виявили зброю, наркотики та засоби для викрадення авто
    Серед виявлених в автівці речей був пістолет і димова шашка
    Фото: Патрульна поліція Києва

    На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу

    Столичні патрульні зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху, а виявили, ймовірно, заборонені предмети та наркотики. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Це сталося у ніч на 22 вересня.

    Так, близько 3 години інспектори зупинили автомобіль Mercedes на вулиці Михайла Бойчука в Печерському районі Києва.

    Під час перевірки документів водій та пасажир авто помітно нервували й уникали спілкування з поліцейськими. На запитання інспекторів, чи є заборонені предмети, заперечували та повідомляли, що дуже поспішають, а тому нервуються.

    Патрульні провели огляд автомобіля та виявили комп'ютери, технічні прилади невідомого походження, предмет, схожий на сканер автомобільних сигналізацій, димову шашку, предмет, схожий на пістолет, та пакетик з, ймовірно, наркотичною речовиною.

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    В автомобілі водія-порушника патрульні виявили зброю, наркотики та засоби для викрадення авто
    В автомобілі водія-порушника патрульні виявили зброю, наркотики та засоби для викрадення авто
    В автомобілі водія-порушника патрульні виявили зброю, наркотики та засоби для викрадення авто
    В автомобілі водія-порушника патрульні виявили зброю, наркотики та засоби для викрадення авто
    В автомобілі водія-порушника патрульні виявили зброю, наркотики та засоби для викрадення авто
    В автомобілі водія-порушника патрульні виявили зброю, наркотики та засоби для викрадення авто
    В автомобілі водія-порушника патрульні виявили зброю, наркотики та засоби для викрадення авто
    В автомобілі водія-порушника патрульні виявили зброю, наркотики та засоби для викрадення авто
    В автомобілі водія-порушника патрульні виявили зброю, наркотики та засоби для викрадення авто

    Охоронці порядку затримали чоловіків, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу для вилучення речовини та предметів.

    Як повідомлялося, на Русанівській набережній у Києві правоохоронці затримали чоловіка з боєприпасом у кишені.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал зброя наркотики автомобіль
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    В автомобілі водія-порушника патрульні виявили зброю, наркотики та засоби для викрадення авто