Український електричний мотоцикл встановив світовий рекорд швидкості (відео)

Українець Сергій Малик на електричному мотоциклі «Дніпро» встановив світовий рекорд швидкості

На змаганнях Bonneville Speed Week 2021, що відбулися в серпні в США, українець на саморобному електричному мотоциклі Dnepr Electric встановив світовий рекорд швидкості, повідомляє видання «Фокус».

Під час заїздів 12 серпня гонщик встановив новий світовий рекорд швидкості у своєму класі. Результат Малика - 195,93 кілометрів на годину.

«Це найскладніший рекорд, який у мене взагалі був. Все в останній момент: три спроби, три рекордних кваліфікації ...», - прокоментував Сергій Малик своє чергове досягнення.

Раніше мотоцикл вже перемагав на змаганнях в Бонневілі. Але цього року конструкція була доопрацьована, щоб досягти більш високої швидкості.

Електробайк побудований спеціально для участі в перегонах Bonneville Speed Week. Його оснащено електродвигуном номінальною потужністю 50 кВт і пікової 100 кВт. При цьому мотор важить всього 12 кілограмів.

Ємність акумулятора – всього 12 кіловат-годин. Для порівняння, Mercedes EQS, продажі якого днями стартували в Україні, має батарею більш ніж на 100 кіловат-годин.

Нагадаємо, що виробництво мотоциклів «Дніпро» в Україні має відновитися у найближчі декілька років. Всі подробиці – за посиланням.