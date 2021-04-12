Українець на електричному «Запорожці» кинув виклик Tesla

Ентузіаст із Кропивницького обіцяє зробити електричний «Запорожець», який розганятиметься швидше за «Теслу»

Легендарний ЗАЗ-965, який більш відомий як «горбатий», перетворили на електромобіль. Автор проєкту – Дмитро з Кропивницького.

Під час тестових заїздів 52-річний «Запорожець» легко перевищив швидкість 100 кілометрів на годину. Причому сотню він набрав за 6,43 секунди. Далеко не кожен сучасний автомобіль зможе показати такий результат.

Результати тестового заїзду

Конструктор зізнався, що результатом більш ніж задоволений – він не очікував такої динаміки з неповною батареєю, яка складається лише з частини запланованих акумуляторів.

Але це ще не кінець. Конструктор запевнив: «Запорожець» буде спритнішим за Tesla. Уточнивши, що має на увазі саме прискорення від 0 до 100 кілометрів на годину, повідомляє «Auto24».

Нагадаємо, що найшвидша Tesla Model S розганяється до 100 кілометрів на годину менш ніж за 3 секунди.

З чого все починалося

Електричний двигун ЗАЗ-965

Спочатку Дмитро оснастив «Запорожець» електричним двигуном, який зробив сам. Батарею склав з акумуляторів від Nissan Leaf. Використав 9 модулів, які видавали 3,9 кВт. В такій компоновці електромобіль пробігав 55 км влітку і 30 км узимку.

Поїздивши на такому «Запорожцеві» кілька років, Дмитро зрозумів, що хоче від свого авто більшої динаміки. А це означало повну переробку силового агрегату, а, як згодом з’ясувалося, ще й часткових переробок ходової та кузова.

Задній ведучий міст та його підвіску теж переробили, щоби вони могли «перетравлювати» великий обертаючий момент електродвигуна.

В підсумку «горбатий» отримав штатний двигун від Nissan Leaf, з якого теоретично можна зняти 200 кВт потужності.

Для того, щоб реалізувати великий обертаючий момент, автор проєкту підготував широкі колеса великого діаметру. Відповідно, довелося переробити задню підвіску.