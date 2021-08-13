Космічний дизайн: українці показали нову версію легендарного вітчизняного мотоцикла

Українська компанія відродить легендарний мотоцикл «Дніпро». Вже з’явилися перші зразки дизайну майбутнього вітчизняного байка

В Україні відродять легендарну марку мотоциклів «Дніпро». Права на неї вже викупив вітчизняний виробник електричних велосипедів Delfast.

Про проєкт майже немає ніякої інформації. Але відомо, що мотоцикли нової генерації будуть повністю електричними.

Також днями засновник Delfast Данило Тонкопій показав, як може виглядати сучасний «Дніпро». Його виконано у футуристичному дизайні, який зазвичай икористовують у фантастичних голлівудських фільмах.

На зображенні можна розгледіти й новий логотип легендарного бренду.

Раніше компанія показала концепт електричного мотоцикла Delfast-Dnepr Electric. Ця модель навіть вже приймала участь у змаганнях у Бонневіллі (США), що проходили 7-12 серпня 2021 року. Автором, ідеологом та творцем байку є Сергій Малик — український гонщик і пілот електричного мотоциклу на цьогорічних змаганнях.

Delfast-Dnepr Electric

На початку 2021 року Delfast запустив виробництво електричних велосипедів на базі Київського підприємства АТ «ЕЛМІЗ» (відомий як Київський радіозавод до 1996 року).

Також нещодавно Тонкопій хвалився тим, що українськими байками зацікавилися американські поліцейські. А популярний американський Youtube-канал Minds Eye Design включив електробайк DelFast 3.0 до топ-10 найкращих байків 2021 року.

До речі, це вже не перший електричний мотоцикл, створений в Україні та пов’язаний з Дніпром. Нещодавно свій варіант електричного байку створив ентузіаст з міста Дніпро. Що з цього вийшло, дивіться за цим посиланням.