Українці все частіше купують гібриди та електрокари: рейтинг лідерів ринку

Бензинові авто поступово втрачають позиції й ринок змінюється на користь гібридів

У І півріччі 2025 року автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння охопили понад 56% ринку нових легковиків. Про це пише «Главком» з посиланням на «Укравтопром».

Утім, торік цей показник становив майже 68%.

Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, яким належить 37% продажів нових авто, що майже на 6 відсоткових пунктів менше торішнього показника.



Помітно збільшилась частка гібридів з 17,3% до 26,5%, водночас частка дизельних авто скоротилась з 24,7 до 19,4%. Сегмент електромобілів зріс з 14,6% до 16,9%.

А ось на автомобілі з ГБО, як і у 2024 році, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідери за сегментами

Бензинові – HYUNDAI Tucson;

Дизельні – RENAULT Duster;

Гібридні – TOYOTA RAV-4;

Електро – BYD Song Plus EV;

ГБО – HYUNDAI Tucson.

Нагадаємо, що з січня по червень 2025 року українці придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільша частка в цьому сегменті, тобто 49%, представлена електрокарами.

«Главком» писав, що у червні в Україні суттєво зріс попит на нові електромобілі. Зокрема, громадяни придбали майже 1400 транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення.

До слова, впродовж першого півріччя українці придбали 22 тисячі вживаних легковиків, ввезених зі Сполучених Штатів. Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк в цьому році, становить 5,8 року.