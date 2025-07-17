Українці масово купують вживані авто: список лідерів

Українці за пів року купили за кордоном майже 31 тис. вживаних авто, вік яких складає до п'яти років

З січня по червень 2025 року українці придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «УкрАвтопром».

Такі авто становили 27% від обсягу легковиків з пробігом, що в цьому році поповнили український автопарк.

Найбільша частка в цьому сегменті, тобто 49%, представлена електрокарами. На бензинові авто припадає 34%, машин з гібридними двигунами українські водії купили 9% з загальної кількості, а «дизелів» серед них 6%. Найменший попит мали вживані авто до 5 років з газово-балонним устаткуванням, яких було придбано лише 2%.

Кількість та марки куплених авто:

TESLA Model Y – 2968 од.;

TESLA Model 3 – 1722 од.;

KIA Niro – 1035 од.;

NISSAN Rogue – 1007 од.;

MAZDA CX5 – 879 од.;

HYUNDAI Kona – 830 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan – 717 од.;

CHEVROLET Bolt – 711 од.;

AUDI E-Tron Sportback – 627 од.;

AUDI Q5 – 600 од.

Нагадаємо, що впродовж першого півріччя українці придбали 22 тисячі вживаних легковиків, ввезених зі Сполучених Штатів. Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк в цьому році, становить 5,8 року.

«Главком» писав, що у червні в Україні суттєво зріс попит на нові електромобілі. Зокрема, громадяни придбали майже 1400 транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення.