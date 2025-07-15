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Які вживані авто з США найчастіше купували українці: п'ять популярних моделей

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Які вживані авто з США найчастіше купували українці: п'ять популярних моделей
За шість місяців 2025 року українці придбали понад 20 тисяч виробів американського автопрому
фото з відкритих джерел

Середній вік вживаних автомобілів, які приїхали з США, становить 5,8 року

Впродовж першого півріччя поточного року українці придбали 22 тисячі вживаних легковиків, ввезених із Сполучених Штатів Америки, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на профільний ресурс «УкрАвтопром».

Зазначається, що на 42% імпорту встановлені бензинові двигуни, електромобілі охопили 41%, а гібридним авто належить 8%. Окрім того, 5% авто працюють на "дизелі", а 4% з загальної кількості їздять на газу.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк в цьому році, становить 5,8 року.

ТОП-5 вживаних авто:

  • TESLA Model Y – 2872 од.;
  • TESLA Model 3 – 2605 од.;
  • FORD Escape – 1546 од.;
  • JEEP Cherokee – 1202 од.;
  • NISSAN Rogue – 1151 од.

Нагадаємо, що вартість пального на українських АЗС продовжує зростати.

Також ми писали, що голова Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов заявив про готовність передати автомобіль «Волга» 2008 року випуску з пробігом 279 тис. км. на баланс військової частини. Однак у соцмережах не оцінили пожертву посадовця.

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Теги: США бензин автомобіль дизельне пальне

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