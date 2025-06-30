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В Україні значно зменшилася кількість штрафів за перевантаження автомобіля

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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В Україні значно зменшилася кількість штрафів за перевантаження автомобіля
За весь час роботи системи WIM більшу частину протоколів про порушення було виписано у трьох областях
фото з відкритих джерел

Компанії стали сумлінніше ставитися до вагових обмежень

Системи автоматичного зважування транспорту в русі WIM за п'ять місяців 2025 року зафіксували 2 441 порушення на загальну суму 29,55 млн грн. Це на 34% менше штрафів, ніж за аналогічний період торік, а сума штрафів знизилася більш ніж удвічі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Компанії стали сумлінніше ставитися до вагових обмежень: в середньому, порушники перевищують навантаження на 10% проти 20% у попередні роки. Зменшилась й середня сума штрафу – до 12 тис. грн проти 22 тис. грн у роки напередодні повномасштабного вторгнення. Водночас у Чернівецькій області середній штраф цього року – 23,5 тис. грн, в Івано-Франківській – 18,4 тис. грн.

Кількість штрафів за порушення вантажівками вагового контролю
Кількість штрафів за порушення вантажівками вагового контролю
фото: «Опендатабот»

Загалом з жовтня 2021 року, коли WIM-комплекси почали роботу в Україні, було виписано 38 710 постанов на 629,64 млн грн. Найбільше – у грудні 2021 (3 932 постанови) та січні 2022 (3 728). Зараз темпи знизилися: у 2025 році в середньому, виписується 500 постанов щомісяця. Для порівняння, торік їх було 750, а у 2023 – 1 130.

За весь час роботи системи понад половину протоколів було виписано у трьох областях. Безумовним лідером за кількістю постанов є Київщина – 10 588 постанов (27% від загальної кількості). Наслідує Дніпропетровщина – 8 504 постанови (22%) та Полтавщина – 3 493 постанови (9%).

Найбільше порушень вагового контролю на Київщині
Найбільше порушень вагового контролю на Київщині
фото: «Опендатабот»

Варто зазначити, що станом на червень 2025 року в країні функціонує 57 WIM-комплексів у 20 областях. Найбільше таких майданчиків зосереджено на Київщині (7) та Хмельниччині (6). По чотири комплекси – у Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях. Однак на практиці порушення наразі фіксує 55 майданчиків у 19 регіонах, згідно з інформацією Укртрансбезпеки.

Після початку повномасштабної війни доступ до систем WIM був заблокований, а роботу майданчиків – призупинено. Відновлення почалося лише у травні 2022 року. Тоді було перезапущено 25 майданчиків у 14 областях, зокрема на ключових логістичних маршрутах поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, мережею поширилась інформація про запровадження нових штрафів для водіїв з 1 липня. Патрульна поліція спростувала інформацію про запровадження нових штрафів для водіїв за порушення правил дорожнього руху.

До слова, українські юридичні особи були зобов’язані до 20 червня подати до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) докладну інформацію про свої транспортні засоби.

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Теги: вантажівки штраф

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