Названо найдорожчі авто, які купувались за кошт держави у 2024 році

Очолює топ-5 найдорожчих авто 2024 року для державних структур броньований Isuzu D-Max. Його вартість – 4,3 млн грн

Проєкт Dozorro досліджує, як чиновники поповнюють автопарки з податків. Оприлюднено дослідження таких витрат за минулий рік

У 2024 році на закупівлю автомобілів через Prozorro держава витратила 8,1 млрд грн, що в понад 2,2 раза більше ніж торік - 3,7 млрд грн. У лідери автівок увійшли Isuzu D-Max, Volkswagen Multivan та Toyota Land Cruiser. Про це йдеться у новому дослідженні «Главкома» «Найдорожчі автівки – 2024. Що державні структури купували через Prozorro».

Так, очолює топ-5 найдорожчих авто 2024 року для державних структур броньований Isuzu D-Max. Його вартість – 4,3 млн грн.

Головне управління Національної поліції в Херсонській області придбало броньований пікап НСА IDM3S-3 на базі автомобіля-пікапа Isuzu D-Max. Клас броньованого захисту авто ПЗСА-3, кулестійкі вікна класу BR6. Кошти на авто надали з місцевого бюджету.

На другому місці опинився Volkswagen Multivan за 4 млн грн. Сім таких автівок придбало Управління державної охорони України.

Автомобілі чорного кольору металік з автоматичною коробкою передач мають бути розраховані на перевезення семи працівників з озброєнням та індивідуальним захистом включно з водієм. Також кожне авто буде обладнане сигнально-гучномовним пристроєм, двома світлодіодними маяками під лобовим склом, а також вісьмома світлодіодними фарами ззаду та спереду кузова.

У трійку лідерів потрапив один із бестселерів компанії Toyota – Land Cruiser за 3,9 млн грн. Управління державної охорони України придбало чотири таких авто.

Додаткове обладнання для автомобілів передбачає металевий захист двигуна, захисну решітку в радіатор, зимову гуму, тонування вікон (крім лобового) та дорожній набір автомобіліста. Спеціалізоване обладнання – світлодіодні фари у решітку радіатора та під заднє скло, сигнальні маяки, а також потужний гучномовний пристрій з дистанційним керуванням світлом.

Згідно з поясненням від Управління, чотири Toyota Land Cruiser закупили, щоб на належному рівні приймати в Україні іноземних високопосадовців.

Далі у рейтингу – Volkswagen Multivan за 3,8 млн грн. Національний банк України придбав три Volkswagen. Авто має 2-літровий дизельний двигун, повний привід, автоматичну коробку передач.



І закриває пʼятірку лідерів броньований Peugeot Landtrek. Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області придбало три броньовані Peugeot Landtrek по 3,6 млн грн. Ці пікапи відповідають класу броньованого захисту авто ПЗСА-3, кулестійкі вікна класу BR6.

Так, команда Dozorro стежить за закупівлями автомобілів у Prozorro з 2019 року: досліджує, як чиновники поповнюють автопарки з податків.

Аналізуються закупівлі за конкретним кодом їхньої класифікації 34110000-1 Легкові автомобілі та релевантними ключовими словами. У вибірку не включаємо специфічний транспорт, який теж підпадає під цю класифікацію, як-от автомобілі швидкої допомоги, снігоболотоходи ДСНС та інкасаторські авто.

За перший рік повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 – 24 лютого 2023) через Prozorro автівок придбано на 2,4 млрд грн. Водночас суто в календарному 2022 році сума таких контрактів була вдвічі менше, ніж у довоєнний 2021 рік – 1,8 млрд грн проти 3,6 млрд грн. У 2023 році сума контрактів на придбання авто в Prozorro повернулася майже на довоєнний рівень і склала 3,7 млрд грн. У 2024 році на закупівлю автомобілів через Prozorro витратили 8,1 млрд грн, що в понад 2,2 раза більше ніж торік.

До слова, у 2024 році уряд та місцева влада, попри загострення на фронті, виділяли мільярди на великі будівельні проєкти. Серед переможців топ-тендерів року – фаворити президентського проєкту «Велике будівництво». У матеріалі «Тендерні королі 2024 року. Хто уклав 10 найбільших угод з державою». «Главком» дослідив, що дороговартісного замовляла держава торік.