У червні українці купили рекордну кількість нових електромобілів

Український автопарк від початку 2025 року поповнили 5598 нових легкових електромобілів

У червні 2025 року в Україні суттєво зріс попит на нові електромобілі. Зокрема, минулого місяця громадяни придбали майже 1400 транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Зазначається, що український автопарк від початку 2025 року поповнили 5598 нових легкових електромобілів.

«Впродовж червня перші номерні знаки й техпаспорти отримали 1396 нових легковиків групи BEV, що нове рекордне значення для нашого ринку», – йдеться у повідомленні.

У червні на ринку нових електромобілів домінували легкові моделі від китайських і європейських брендів. Лідером залишається BYD (Build Your Dreams), слідом ідуть Volkswagen, Honda та Zeekr. Серед преміальних брендів також вирізняються Audi та BMW, тоді як Volvo, Mini й MG демонструють стримане, але стабільне зростання інтересу.

На ринку нових електромобілів у червні найпопулярнішими виявилися моделі Volkswagen ID Unyx та Honda e:NS1. У трійку лідерів також увійшов кросовер BYD Song Plus. У Топ-10 популярних електромобілів потрапили й нові моделі від Zeekr та BYD, які раніше не були широко відомі в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялоя, що український внутрішній ринок вживаних легковиків у червні 2025 року показав зниження активності. Сервісні центри МВС зареєстрували 71,3 тис. угод купівлі-продажу, що на 12,9% менше, ніж у травні 2025 року, та на 27,5% менше, ніж у червні 2024 року. Середній вік авто на вторинному ринку майже не змінився і становить 15,7 року