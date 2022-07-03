Україну чекає нове пікове навантаження на ринок пального – експерт

Серпень та вересень – це пікові місяці навантаження на пальне

Україна поступово насичує ринок пального. Проте розслаблятися поки зарано, адже попереду буде знову пікове навантаження на пальне, тож може виникнути дефіцит. Про це «24 каналу» розповів експерт, директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

За словами експерта, зараз є прорив на ринку пального. «Розрядити» ситуацію дозволило скасування державного регулювання цін на пальне в кінці травня.

«Через це за минулий місяць-півтора зросло постачання пального, кількість імпортерів в Україні зараз у 2,5 разів більша, ніж було до війни», – сказав Куюн.

Але експерт каже, що розслаблятися зарано, надалі ситуація з пальним буде залишатися напруженою.

«В нас попереду серпень, вересень, а це пікові місяці навантаження на пальне. Бо це завжди жнива, активізація бізнесу, там треба буде ще більше пального і привозити його буде все складніше», – заявив Сергій Куюн.

За словами експерта, коли в країні війна, може статися будь-що, не можна виключати якісь сценарії.

«Ворог тримає «на прицілі» нашу нафтову інфраструктуру. Нещодавно знову були удари по нафтопереробних заводах, тому тут не можна нічого виключати», – сказав він

Окрім того, як зазначив Куюн, зараз весь світ вступає у фазу серйозного дефіциту пального.

«Для Європи великою проблемою буде відмова від російських енергоресурсів. Тому нам буде все важче знаходити пальне», – підсумував експерт.

Нагадаємо, міністр економіки Юлія Свириденко раніше заявила, що зниження цін на пальне та відсутність черг на АЗС можна очікувати в Україні після збільшення імпорту. Наразі ситуація з пальним стабілізується.

Із 1 липня в мережі автозаправок WOG по Україні зняли всі обмеження на продаж пального.

Раніше повідомлялося, що пальне в Україні й надалі буде в дефіциті. Принаймні, до кінця війни: так прогнозують урядовці та експерти. Ворог продовжує нищити наші запаси нафтопродуктів і руйнувати шляхи їхнього постачання.

Проте, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков вважає, що до осені в Україні вирішать проблему дефіциту пального.

У травні Головне управління Держпродспоживслужби провело перевірку більш ніж 100 автозаправних станцій у Києві. У результаті перевірок зафіксовано низку порушень на 36 АЗС.