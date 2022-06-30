Кабмін спрогнозував, коли в Україні подешевшає пальне

Зниження цін на пальне та відсутність черг на АЗС можна очікувати в Україні після збільшення імпорту. Наразі ситуація з пальним стабілізується. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.

«Пального дійсно стає більше на ринку України. Ми поступово насичуємо ринок – з заходу на схід. На заході ми фіксуємо, що майже відсутні черги і ринок повністю насичений. Залишається ще проблематика зі східними областями і ми над цим працюємо, цього можна досягнути лише за рахунок ще більшого обсягу імпорту», – сказала Свириденко.

Міністерка зазначила, що насичення ринку достатньою кількістю пального також вплине на вартість. Після зникнення дефіциту можна очікувати зменшення цін на АЗС.

«Ми відпустили ціноутворення, ми прибрали адміністративний бар'єр. Зараз ціна регулюється попитом і пропозицією. Ми бачимо, що по газу на два гривні знизилася ціна. Якщо і далі відбуватиметься таке насичення ринку, таким темпом, як за останні три місяці, то ми очікуємо, що ціна буде знижена і на дизель, і на бензин», – додала урядовиця.

Свириденко додала, що країна зараз повністю залежить від імпортованого ресурсу, оскільки був знищенний Кременчуцький НПЗ. Тому у Кабміні виділяють певну пріоритетність у забезпеченні пальним. Спочатку його надають військовим, комунальникам, на потреби посівної та збиральної компаній, а лише тоді насичують паливом АЗС.

Нагадаємо, як пояснив глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко, проблема із нестачею пального на українських АЗС виникла не через те, що немає ресурсів, а через ускладнену логістику. За його словами, знайти бензин і дизель за кордоном не складно, однак є проблеми доставкою пального в Україну.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть повернути держрегулювання цін на бензин та дизель після того, як ситуація з дефіцитом палива у країні стабілізується.

До слова, 17 травня Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС. Уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне пальне не перевищать 58 грн/л, а на бензин – 52 грн/л.