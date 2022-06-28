Ліміти на продаж пального будуть скасовані: названа дата

Влада закликає українців відповідально споживати нафтопродукти та без особливої потреби не витрачати їх

Україна має напрацьований план поставок та логістику з різних європейських країн

У липні на українських АЗС будуть скасовані обмеження на продаж пального. Про це заявив народний депутат Андрій Герус під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

Він зазначив, що у червні на ринок зайшло понад 600 тис. тонн нафтопродуктів з європейських ринків. З них 400 тис. тонн – це дизель, 200 тис. – бензин та скраплений газ.

«Таким чином, ситуація на АЗС стабілізується. У центрі та на сході країни поки маємо певний дефіцит, але на заході вже навіть черги на заправках відсутні. У липні українські автомобілісти зможуть заправлятися будь-яким обсягом. Однак, влада закликає українців відповідально споживати нафтопродукти та без особливої потреби не витрачати їх», – сказав нардеп.

Він додав, що Україна має напрацьований план поставок та логістику з різних європейських країн, тож план Росії щодо створення в Україні масштабної кризи провалився.

Раніше повідомлялося, що пальне в Україні й надалі буде в дефіциті. Принаймні, до кінця війни: так прогнозують урядовці та експерти. Ворог продовжує нищити наші запаси нафтопродуктів і руйнувати шляхи їхнього постачання.

Проте, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков вважає, що до осені в Україні вирішать проблему дефіциту пального.

У травні Головне управління Держпродспоживслужби провело перевірку більш ніж 100 автозаправних станцій у Києві. У результаті перевірок зафіксовано низку порушень на 36 АЗС.

Також раніше повідомлялося, що закарпатські паливні компанії відмовилися постачати пальне в інші регіони, допоки не буде забезпечено потребу Закарпатської області.

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