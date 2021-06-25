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    В мережі показали секретний радянський позашляховик (фото)

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    УАЗ &laquo;Ягуар&raquo; - В мережі показали секретний радянський позашляховик (фото)
    УАЗ «Ягуар»
    Фото з відкритих джерел

    Російський УАЗ оприлюднив фотографію засекреченого радянського позашляховика

    Російський УАЗ опублікував фотографію засекреченого прототипу амфібії під назвою «Ягуар», яка існує всього в 14 екземплярах. Такі машини збирали в період з 1976 по 1991 рік.

    Амфібію побудували на базі УАЗ-469. Її розробка здійснювалася на вимогу Міноборони. Плаваючий позашляховик призначався в тому числі для підрозділів морської піхоти. Тож проект було засекречено.

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    В мережі показали секретний радянський позашляховик (фото)
    В мережі показали секретний радянський позашляховик (фото)
    В мережі показали секретний радянський позашляховик (фото)
    В мережі показали секретний радянський позашляховик (фото)
    В мережі показали секретний радянський позашляховик (фото)
    В мережі показали секретний радянський позашляховик (фото)
    В мережі показали секретний радянський позашляховик (фото)
    В мережі показали секретний радянський позашляховик (фото)

    У відкритих джерелах його максимальна швидкість на воді не згадується. Зате відомо, що в рух прототип приводив двигун УМЗ-414 потужністю 77 кінських сил, який працював спільно з чотириступінчастою «механікою» і повним приводом.

    А ось в Україні нещодавно показали зовсім несекретний позашляховик, який створили на базі старого радянського «Запорожця». Що з цього вийшло, дивіться за цим посиланням.

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    Теги: УАЗ
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    В мережі показали секретний радянський позашляховик (фото)