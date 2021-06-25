В мережі показали секретний радянський позашляховик (фото)

Російський УАЗ оприлюднив фотографію засекреченого радянського позашляховика

Російський УАЗ опублікував фотографію засекреченого прототипу амфібії під назвою «Ягуар», яка існує всього в 14 екземплярах. Такі машини збирали в період з 1976 по 1991 рік.

Амфібію побудували на базі УАЗ-469. Її розробка здійснювалася на вимогу Міноборони. Плаваючий позашляховик призначався в тому числі для підрозділів морської піхоти. Тож проект було засекречено.

У відкритих джерелах його максимальна швидкість на воді не згадується. Зате відомо, що в рух прототип приводив двигун УМЗ-414 потужністю 77 кінських сил, який працював спільно з чотириступінчастою «механікою» і повним приводом.

А ось в Україні нещодавно показали зовсім несекретний позашляховик, який створили на базі старого радянського «Запорожця». Що з цього вийшло, дивіться за цим посиланням.