Старий «Запорожець» перетворили на справжній всюдихід

Старенький ЗАЗ з легкістю долає будь-яке бездоріжжя

В YouTube з'явилося відео, на якому справжній «монстр» з кузовом ЗАЗ-968 з легкістю долає непрохідні ділянки бездоріжжя.

Майстер встановив 2,5 літровий двигун з механічною коробкою передач, який раніше належав ГАЗ 3102. Завдяки потужному двигуну і відносно невеликій вазі автомобіля, цей позашляховик може подолати справжнє бездоріжжя.

Також умілець зазначив, що в ході доопрацювання «Запорожця» він встановив нові мости і підвіски від УАЗ, а також масивні шини.

Оскільки автомобіль став суттєво вищим, він з легкістю долає бруд і величезні калюжі.