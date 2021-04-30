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    Старий «Запорожець» перетворили на справжній всюдихід

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    Запорожець-всюдихід / Скріншот - Старий «Запорожець» перетворили на справжній всюдихід

    Запорожець-всюдихід / Скріншот

    Старенький ЗАЗ з легкістю долає будь-яке бездоріжжя

    В YouTube з'явилося відео, на якому справжній «монстр» з кузовом ЗАЗ-968 з легкістю долає непрохідні ділянки бездоріжжя.

    Майстер встановив 2,5 літровий двигун з механічною коробкою передач, який раніше належав ГАЗ 3102. Завдяки потужному двигуну і відносно невеликій вазі автомобіля, цей позашляховик може подолати справжнє бездоріжжя.

    Також умілець зазначив, що в ході доопрацювання «Запорожця» він встановив нові мости і підвіски від УАЗ, а також масивні шини.

    Оскільки автомобіль став суттєво вищим, він з легкістю долає бруд і величезні калюжі.

    Теги: ЗАЗ автомобіль
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