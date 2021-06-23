Майже Bentley: презентовано сучасну версію «Запорожця»

Дизайнер показав, як міг би виглядати сучасний «Запорожець». За дизайном автомобіль схожий на автомобілі Bentley

Дизайнер Олександр Шторм презентував сучасну версію українського «Запорожця». Дизайн автомобіля нагадує класичні люксові британські автомобілі марки Bentley. Хоча і деякі риси класичного «Горбатого» у новинки також лишилися.

За словами дизайнера, вартість оновленого «Запорожця» могла б бути не дуже високою.

У сучасного «Запорожця» влита радіаторна решітка і дещо незвичний бампер. Чорний захист порогів вбереже машину від подряпин.

Логотип розташовано спереду і ззаду у елегантної машини. Автор проєкту розповів, що не хотів переборщувати з хромованими елементами, чим зараз грішать китайські і корейські виробники.

В автомобіль при бажанні можуть поміститися чотири людини. Хромований багажник на даху має спеціальні кріплення для установки весел. Але такий «Запорожець» підійде не тільки любителям водних розваг.

Який двигун матиме новинка, невідомо. Але логічно було б зробити її електричною. Тим більш, що подібні проєкти в Україні вже є. Так, наприклад, ентузіаст з Кропивницького зробив електромобіль з класично ЗАЗ-965 («Горбатий»). Що з цього вийшло, дивіться за цим посиланням.