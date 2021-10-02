Відомий електромобіль не впорався з важливим випробуванням (відео)

Перший електричний кросовер Ford провалив, так званий, «лосиний» тест

Перший в історії електричний Mustang – кросовер Mach-e – не впорався з випробуванням, яке є важливим для будь-якого автомобіля. Мова про, так званий, «лосиний» тест.

«Лосиний» тест – це випробування на стійкість автомобіля під час об'їзду перешкод, що виникли на дорозі несподівано. Такі, як, наприклад, лось чи інша тварина. Саме тому він і називається «лосиним» тестом.

Хорошим результатом вважається, якщо машина справляється із завданням і не зачіпає конуси на швидкості близько 80 кілометрів на годину.

Проте у Mustang Mach-e проблеми виникли вже на 68 кілометрах на годину.

Журналісти шведського видання Teknikens Värld, які проводили тест, відмітили: у електричного кросовера зносить задню вісь, через що він збиває конуси задніми колесами.

Аналогічна картина повторюється на швидкості 70 кілометрів на годину, а, розігнавшись до 72 кілометрів на годину, Mustang Mach-e і зовсім опинився за межами імпровізованої траси.

Експерти зійшлися на думці, що це найгірший результат і привели в приклад електрокар Tesla Model Y, яка проходить змійку на 75 кілометрів на годину, і Hyundai Ioniq 5, який не зачіпає конуси на 72 кілометрів за годину.

В Україні ані Mustang Mach-E, ані Tesla Model Y офіційно не продаються. А ось Hyundai Ioniq 5 можна знайти в українських автосалонах. Детально про цей автомобіль «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.