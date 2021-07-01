В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
На українському ринку оголошено ціни на електричний кросовер Hyundai Ioniq 5, який має одні з найкращих характеристик в світі
В Україні стартували продажі довгоочікуваної новинки – Hyundai Ioniq 5. Це електричний кросовер, який має дуже сучасний дизайн. А за деякими характеристиками навіть перевершує електромобілі Tesla.
Так, наприклад, Ioniq 5 підтримує зарядку потужністю 350 кіловат. Тоді як для найновішої версії Tesla Model S – Plaid – максимальний показник – 250 кіловат.
Завдяки потужній зарядці до 80% Hyundai Ioniq 5 можна зарядити менш ніж за 20 хвилин. Щоправда, в Україні таких потужних станцій не знайдеш. Найпотужніша, яка видає більше 300 кіловат, знаходиться під Києвом у дилерському центрі Porsche. Але вона єдина на всю країні. Більш реально знайти зарядку на 50 кіловат.
Тож перейдемо до більш реалістичних в українських реаліях характеристик. Отже, на одному заряді кросовер проїжджає майже 500 кілометрів (за циклом WLTP). Це один з найкращих показників для електромобілів. Наприклад, електричний Peugeot 2008, який теж цього року дебютує в Україні, може проїжджати на одному заряді близько 330 кілометрів.
Ioniq 5 буде представлений в Україні у двох комплектаціях, з двома типами батарей, моно та повним приводом.
Комплектації Elegance коштує від 1,35 мільйона гривень. Покупцеві будуть доступні:
- пакет систем безпеки та асистентів допомоги водієві Smart Sense;
- адаптивний круїз контроль на базі даних з навігаційної системи;
- електропривід дверей багажного відділення;
- комбіноване оздоблення сидінь, електрорегулювання сидіння водія та переднього пасажира;
- цифрова панель приладів діагоналлю 12,3 дюйма та мультимедійна система такого ж розміру;
- рухома середня консоль;
- підігрів передніх сидінь та керма;
- безключовий доступ Smart Key.
У комплектації TOP вартістю від 1,5 мійльона гривень покупець додатково отримає:
- розширений пакет систем безпеки та асистентів допомоги водієві Smart Sense;
- систему кругового огляду;
- систему дистанційного паркування;
- вентиляцію передніх та підігрів задніх сидінь;
- аудіо систему Bose;
- оздоблення сидінь та передньої консолі шкірою;
- дверні ручки, що «ховаються» автоматично.
Окрім цього в додаткових пакетах можна замовити проекційний дисплей з функцією доповненої реальності, режим екстра-комфорту Relaxation Seat для передніх сидінь, пам'ять налаштувань сидіння водія та переднього пасажира, електрорегулювання заднього ряду сидінь, панорамний дах та дах з сонячною батареєю.
Українцям також запропонують на вибір одну з батарей: на 58 або 73 кіловат-годин. Повний привід разом з топовою батареєю генерують розгінну динаміку від 0 до 100 км/год за 5,2 секунди.
При оснащені моноприводом та акумулятором на 73 кіловат-годин, максимальна дальність ходу Ioniq 5 на одному заряді складатиме до 480 км , згідно WLTP.
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