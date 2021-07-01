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    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності

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    Електричний кросовер Hyundai Ioniq 5 - В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    Електричний кросовер Hyundai Ioniq 5
    Фото: Hyundai

    На українському ринку оголошено ціни на електричний кросовер Hyundai Ioniq 5, який має одні з найкращих характеристик в світі

    В Україні стартували продажі довгоочікуваної новинки – Hyundai Ioniq 5. Це електричний кросовер, який має дуже сучасний дизайн. А за деякими характеристиками навіть перевершує електромобілі Tesla.

    Так, наприклад, Ioniq 5 підтримує зарядку потужністю 350 кіловат. Тоді як для найновішої версії Tesla Model S – Plaid – максимальний показник – 250 кіловат.

    Завдяки потужній зарядці до 80% Hyundai Ioniq 5 можна зарядити менш ніж за 20 хвилин. Щоправда, в Україні таких потужних станцій не знайдеш. Найпотужніша, яка видає більше 300 кіловат, знаходиться під Києвом у дилерському центрі Porsche. Але вона єдина на всю країні. Більш реально знайти зарядку на 50 кіловат.

    Тож перейдемо до більш реалістичних в українських реаліях характеристик. Отже, на одному заряді кросовер проїжджає майже 500 кілометрів (за циклом WLTP). Це один з найкращих показників для електромобілів. Наприклад, електричний Peugeot 2008, який теж цього року дебютує в Україні, може проїжджати на одному заряді близько 330 кілометрів.

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    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності
    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності

    Ioniq 5 буде представлений в Україні у двох комплектаціях, з двома типами батарей, моно та повним приводом.

    Комплектації Elegance коштує від 1,35 мільйона гривень. Покупцеві будуть доступні:

    • пакет систем безпеки та асистентів допомоги водієві Smart Sense;
    • адаптивний круїз контроль на базі даних з навігаційної системи;
    • електропривід дверей багажного відділення;
    • комбіноване оздоблення сидінь, електрорегулювання сидіння водія та переднього пасажира;
    • цифрова панель приладів діагоналлю 12,3 дюйма та мультимедійна система такого ж розміру;
    • рухома середня консоль;
    • підігрів передніх сидінь та керма;
    • безключовий доступ Smart Key.

    У комплектації TOP вартістю від 1,5 мійльона гривень покупець додатково отримає:

    • розширений пакет систем безпеки та асистентів допомоги водієві Smart Sense;
    • систему кругового огляду;
    • систему дистанційного паркування;
    • вентиляцію передніх та підігрів задніх сидінь;
    • аудіо систему Bose;
    • оздоблення сидінь та передньої консолі шкірою;
    • дверні ручки, що «ховаються» автоматично.

    Окрім цього в додаткових пакетах можна замовити проекційний дисплей з функцією доповненої реальності, режим екстра-комфорту Relaxation Seat для передніх сидінь, пам'ять налаштувань сидіння водія та переднього пасажира, електрорегулювання заднього ряду сидінь, панорамний дах та дах з сонячною батареєю.

    Українцям також запропонують на вибір одну з батарей: на 58 або 73 кіловат-годин. Повний привід разом з топовою батареєю генерують розгінну динаміку від 0 до 100 км/год за 5,2 секунди.

    При оснащені моноприводом та акумулятором на 73 кіловат-годин, максимальна дальність ходу Ioniq 5 на одному заряді складатиме до 480 км , згідно WLTP.

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    Теги: Електромобілі кросовери Hyundai Ioniq 5
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    В Україні стартували продажі одного з найкращих електромобілів сучасності