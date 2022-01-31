Український виробник вперше показав броньовик для боїв у місті (фото)

Машина була розроблена для іноземного замовника за індивідуальним технічним завданням

У січні 2022 року Збройним силам України показали новий вітчизняний броньовик – «Козак-7». Його розробник – компанія «НВО «Практика», пише видання Defense Express.

Машина була розроблена для іноземного замовника за індивідуальним технічним завданням. Такі броньовики призначені, в першу чергу, для ведення бойових дій в умовах міської забудови.

На думку розробників, такий зразок військової техніки міг би знайти своє застосування і в бойових підрозділах наших силових структур, в першу чергу - у підрозділах Збройних сил України.

Як стверджує видання, головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний та начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала підтвердили зацікавленість у продукції такого класу.

Насамперед вони відмітили:

високий рівень захищеності особового складу;

ергономічні показники;

покращені динамічні характеристики;

використання автоматичної коробки передач;

можливість створення на базі «Козак-7» лінійки спеціальних машин (командно-штабних, пунктів управління, протитанкових комплексів, медичних тощо).

Як перевагу новітньої розробки у порівнянні з попередником – «Козак-2М1» – було також відмічено і значно нижчу вартість представленого зразка, а також більш спрощену технологію його виробництва.

«Практика» запевняє, що здатна виробляти 150-200 нових «козаків» на рік.

Одразу після показу «Козак-7» було відправлено на престижну міжнародну виставку озброєнь World Defense Show, яка проходитиме в березні у Саудівській Аравії.