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    Український виробник вперше показав броньовик для боїв у місті (фото)

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    ЗСУ показали броньовик &laquo;Козак-7&raquo; - Український виробник вперше показав броньовик для боїв у місті (фото)
    ЗСУ показали броньовик «Козак-7»
    фото: defence-ua.com

    Машина була розроблена для іноземного замовника за індивідуальним технічним завданням

    У січні 2022 року Збройним силам України показали новий вітчизняний броньовик – «Козак-7». Його розробник – компанія «НВО «Практика», пише видання Defense Express.

    Машина була розроблена для іноземного замовника за індивідуальним технічним завданням. Такі броньовики призначені, в першу чергу, для ведення бойових дій в умовах міської забудови.

    На думку розробників, такий зразок військової техніки міг би знайти своє застосування і в бойових підрозділах наших силових структур, в першу чергу - у підрозділах Збройних сил України.

    Як стверджує видання, головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний та начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала підтвердили зацікавленість у продукції такого класу.

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    Український виробник вперше показав броньовик для боїв у місті (фото)
    Український виробник вперше показав броньовик для боїв у місті (фото)
    Український виробник вперше показав броньовик для боїв у місті (фото)
    Український виробник вперше показав броньовик для боїв у місті (фото)
    Український виробник вперше показав броньовик для боїв у місті (фото)
    Український виробник вперше показав броньовик для боїв у місті (фото)

    Насамперед вони відмітили:

    • високий рівень захищеності особового складу;
    • ергономічні показники;
    • покращені динамічні характеристики;
    • використання автоматичної коробки передач;
    • можливість створення на базі «Козак-7» лінійки спеціальних машин (командно-штабних, пунктів управління, протитанкових комплексів, медичних тощо).

    Як перевагу новітньої розробки у порівнянні з попередником – «Козак-2М1» – було також відмічено і значно нижчу вартість представленого зразка, а також більш спрощену технологію його виробництва.

    «Практика» запевняє, що здатна виробляти 150-200 нових «козаків» на рік.

    Одразу після показу «Козак-7» було відправлено на престижну міжнародну виставку озброєнь World Defense Show, яка проходитиме в березні у Саудівській Аравії.

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    Теги: військова техніка
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    Український виробник вперше показав броньовик для боїв у місті (фото)